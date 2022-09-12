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AFAD, vatandaşları bilgilendirdi
Bingöl’de AFAD personelleri, alış veriş merkezi önünde afet farkındalık standı açarak vatandaşları doğal afetlere karşı bilgilendirdi.
BİNGÖL 12.09.2022, 10:31
Bingöl’de AFAD personelleri, alış veriş merkezi önünde afet farkındalık standı açarak vatandaşları doğal afetlere karşı bilgilendirdi.
Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), afet farkındalık çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, alış veriş merkezi önünde afet farkındalık standı kuran personeller, vatandaşları deprem öncesi-sonrası, sel, heyelan ve yangın konularında bilgilendirip broşür dağıttı.
Ekipler, daha sonra AFAD gönüllülüğü hakkında çeşitli bilgilendirme çalışmaları yaptı.
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