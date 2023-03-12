Adaklı’da deprem tatbikatı yapıldı

Bingöl’ün Adaklı ilçesinde geniş çaplı deprem tatbikatı yapıldı.

Adaklı Kaymakamlığı koordinesinde, geniş çaplı bir deprem tatbikatı düzenlendi. İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşen deprem tatbikatında, muhtemel bir depreme hazırlıklar gözden geçirildi. Senaryo gereği depremden sonra kurtarma faaliyetleri de uygulamalı olarak yapılırken, vatandaşlara deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı. Yine tatbikat çerçevesinde deprem sonrasında toplanma merkezinde çadır kurulumu ve iaşe hazırlıkları yerinde kontrol edildi.

Deprem tatbikatının başarıyla tamamlandığını aktaran Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür etti.