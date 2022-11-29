Adaklı Kaymakamı Gürses, üstyapı çalışmalarını inceledi

Bingöl’ün Adaklı ilçesi Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, köylerde devam eden üstyapı çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, köy ziyaretlerine periyodik olarak sürdürüyor. Bu çerçevede, ilçeye bağlı Topağaçlar, Karaçubuk ve Kozlu köylerini giden Kaymakam Gürses, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin (KÖYDES) yatırım programı içinde yer alan üstyapı çalışmalarını inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi de alan Gürses, üstyapının kısa sürede bitmesi gerektiğini de vurguladı.

Köy ziyaretlerinde vatandaşlarının taleplerini de dinleyen Gürses’e, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kenğer ve Özel İdare Müdür Vekili Mehmet Zeki Arpacık eşlik etti.