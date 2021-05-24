9 saatte 2 bin 950 rakımlı dağa tırmandılar

Bingöl dağcılık sporcular, 9 saatte 2 bin 950 rakımlı Şeytan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi.

Bingöl’de Kuzey Yüzü Dağcılık ekibinden 8 lisanlı sporcu ile Yedisu ilçesinde bulunan 2 bin 950 rakımlı Şeytan Dağı’na tırmanış planladı. Saban erken saatte tırmanışa geçen ekip, yaklaşık 9 saatte 2 bin 950 rakıma ulaşarak zirveye çıktı.

Kuzey Yüzü Dağcılık ve Arama-Kurtarma Derneği Başkanı Ramazan Küçükhazar, “Bingöl’ün Yedisu ilçesinde bulunan 2950 rakımlı şeytan dağına 8 lisanlı sporcu zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zorlu geçen bir tırmanış sonunda zirveye ulaşıldı. 9 saat süren tırmanışa başarıyla tamamlandı” dedi.