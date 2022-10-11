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8. Kolordu Komutanı Atay’dan Vali Ekinci’ye ziyaret
Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Tamer Atay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci’yi ziyaret etti.
BİNGÖL 11.10.2022, 15:44
Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Tamer Atay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci’yi ziyaret etti.
Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Tamer Atay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci’yi ziyaret etti. Görevine başlayan Tümgeneral Atay’a yapmış olduğu ziyaretler için teşekkür eden Vali Ekinci, yeni görevinde başarılar diledi.