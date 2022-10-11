8. Kolordu Komutanı Atay’dan Vali Ekinci’ye ziyaret

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Tamer Atay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci’yi ziyaret etti.

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Tamer Atay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci’yi ziyaret etti. Görevine başlayan Tümgeneral Atay’a yapmış olduğu ziyaretler için teşekkür eden Vali Ekinci, yeni görevinde başarılar diledi.