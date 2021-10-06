Zuckerberg, Facebook'un eski çalışanından gelen suçlamaları yalanladı

Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaların çoğunun mantıklı olmadığını belirten Zuckerberg söylenen ve yazılanların şirketi yansıtmadığını belirtti. Zuckerberg "güvenlik, ruh ve akıl sağlığı gibi konuları çok ciddiye alıyoruz. Yaptığımız işi ve amaçlarımızı yanlış gösteren yayınları görmek çok zor bir durum," ifadelerini kulladı.

Facebook'un eski ürün yöneticisi Haugen, şirketin karından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini savunmuştu.

Kısa süre önce şirket aleyhine muhbirlik yaparak kamuoyunun önüne çıkan eski Facebook yöneticisi Haugen, şirketin bazı yöntemleriyle ilgili olarak Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Alt Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı.

"Facebook'un regüle edilmesi için Kongrenin harekete geçmesi lazım. Şirket, karını kamu güvenliğine tercih ediyor." diyen Haugen, Kongrenin adım atmaması halinde sosyal medya şirketlerinin, sorumluluk almadan sadece yüksek karlar elde etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Haugen, Facebook'un, yüksek kardan vazgeçmemek için özellikle çocuk ve gençlerin bağımlı olduğu özelliklerini ve bu kesimlere zarar veren birçok uygulamasını bilerek düzenlemediğini ve konuyla ilgili araştırma sonuçlarını kamuoyundan sakladığını savundu.

Zuckerberg ise araştırma ve geliştirmeye önem vermemiş olsalardı konuyla ilgili araştırma yapması için öncü bir program başlatmayacaklarını savundu. Zuckerberg "Eğer zararlı içeriklerle mücadele etmeyi önemsemeseydik, bunun için neden bu alandaki bizden daha büyük şirketlerden bile daha fazla eleman istihdam edelim," sözlerini paylaştı.

Instagram ile ilgili yapılan araştırmaya da değinen Zuckerberg sonuçların cımbızlandığını belirterek aslında görüşülen gençlerin çoğunun Instagram'ın kendilerine zor zamanlarını atlatmakta yardımcı olduğunu ifade ettiğini belirtti. Fakat yine de Zuckerberg araştırmada çıkan olumsuz noktaları geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.