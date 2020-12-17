Zoom yılbaşında “sınırları” ortadan kaldırıyor

2020 yılına damgasını vuran Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşam şekilleri, çalışma düzenleri ve önemli olayları kutlama tarzları değişikliğe uğradı. Kullanıcıların değişen tüm alışkanlıkları gibi yaklaşan yeni yıl heyecanını da eski günlerde olduğu gibi bir arada olarak kutlayamayacağı ortada. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü süreç boyunca destek olan Zoom kullanıcılarına bir minnet göstergesi olarak Zoom, aralık ayı dahilindeki birkaç özel gün için dünya çapında tüm toplantılarda ücretsiz Zoom hesaplarındaki 40 dakika sınırını kaldırıyor.

Yeni yıl heyecanının arttığı bugünlerde tüm Zoom kullanıcıları sevdikleriyle kesintisiz iletişimde olmaya devam edebilecek.

Kullanıcılarımızın sınırsız toplantı süresinden yararlanabilecekleri tarih ve saatler:

Türkiye saati ile: 17 Aralık Perşembe 18.00’den, 19 Aralık Cumartesi 14.00’e

Türkiye saati ile: 23 Aralık Çarşamba 18.00’den, 26 Aralık Cumartesi 14.00’e

Türkiye saati ile: 30 Aralık Çarşamb, 18.00’den, 2 Ocak Cumartesi 14.00’e

Sınırsız Zoom Toplantılarından Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Kullanıcıların, ücretsiz Zoom hesaplarındaki sınırı kaldırmak için özel bir şey yapmalarına gerek yok. Bahsi geçen tarih ve saatlerde 40 dakika sınırı Zoom tarafından otomatik olarak kaldırılacak. Öte yandan Zoom, kullanıcıların sevdikleriyle son derece keyifli bir sanal buluşma gerçekleştirebilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaların da altını çiziyor: