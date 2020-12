Zihnimizdeki kelimelerin gerçek anlamları ne?

Zihnimizdeki kelime açıklamaları ne kadar doğrudur? Basit bir kelimenin anlamını sorduğunuz iki kişinin vereceği cevap aynı mı olacaktır? Sözlüklerin bize verdiği tanımlar kesinlikle doğru mudur? Bir kelimenin anlamı her zaman, her yerde ve herkes için aynı mıdır? gibi soruların cevaplarını veriyor.

Gün içinde kullandığımız kelimelerin anlamlarını bildiğimizi düşünürüz. Bilmediğimiz bir kelimeyle karşılaştığımızdaysa elimize geçen ilk sözlükten konuyla ilgili maddeye bakarız ve verilen karşılıkları okuyarak o kelimenin anlamını öğrendiğimizi düşünürüz. Konuyla ilgili Oxford Üniversitesi profesörü Paul Elbourn’un “Anlam: Anlambilime Giriş” kitabı The Kitap Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitapta gerçekte “anlam” dediğimiz şey nedir? Zihnimizdeki kelime açıklamaları ne kadar doğrudur? Basit bir kelimenin anlamını sorduğunuz iki kişinin vereceği cevap aynı mı olacaktır? Sözlüklerin bize verdiği tanımlar kesinlikle doğru mudur? Bir kelimenin anlamı her zaman, her yerde ve herkes için aynı mıdır? soruları ve kabul gören düşünceleri tartışmaya açıyor. Yazar, gerçek dünyadan ilgi çekici örneklerle konuyu herkesin anlayabileceği ve keyifle okuyabileceği bir halde okuyucuya sunuyor.