Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği sona erdi

Arkeoloji ile astronomiyi buluşturan Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, 7’den 77’ye Diyarbakırlıların büyük ilgisini çekti. Etkinlikte düzenlenen halk gününde her yaştan 5 bin gökyüzü meraklısı, Zerzevan Kalesi’ne akın ederek gökyüzü gözlemi yaptı. 4 gün süren programda teleskop gözlemleri, atölye çalışmaları ve astro sohbetler büyük ilgi gördü. Bu yıl ilk kez Anadolu’ya yayılacak etkinliğin sonraki durakları; Van, Erzurum ve Antalya olacak.

Tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu gözlem etkinliği sona erdi. 4 günlük programda, halka açık gözlem programı büyük ilgi gördü. Dağkapı Meydanı’ndan Çınar ilçesinde bulunan Mardin sınırındaki Zerzevan’a otobüs seferleri düzenlendi. İlgi yoğun olunca ek seferler konuldu. Halk gününde 5 bin Diyarbakırlı Zerzevan’da gözlem yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliği çok sayıda yabancı gazeteci ve birçok ülkenin Ankara büyükelçisi de takip etti.

Etkinlik süresince Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kazıları ile ilgili yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Diyarbakır Devlet Klâsik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu’nun kalenin önünde her akşam verdiği konserler de ilgi çekti.

Etkinlik boyunca bilim insanları; ötegezegenler, uydu teknolojileri, aynalardaki yıldızlar, ışık kirliliği, gökyüzünü tanıyalım, temel astronomi konularında doğru bilinen yanlışlar, gökte ne var, yere yakın geçiş yapan astroitler, yıldız örtülmeleri, uzay havası, pulsarlar ve karadelikler, kutup araştırmaları gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak Bilim ve Teknik dergisinin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’ni Anadolu’nun farklı şehirlerine yayma kararı aldı. Geçen yıl Diyarbakır’da Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği adıyla gerçekleştirilen program, bu yıl Diyarbakır’ın ardından 3-4 Temmuz’da Van’da, 22-24 Temmuz’da Erzurum’da ve 18-21 Ağustos’ta Antalya’da yapılacak.