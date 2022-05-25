Zeka Oyunları Şampiyonası’nda heyecan dorukta

Esenler Belediyesi tarafından “Aklını Kullan, Ödülü Kazan!” sloganıyla düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası, heyecan dolu anlara sahne oluyor. Gençlerin kıyasıya yarıştığı oyunlarda dereceye girenler çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Esenler Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 24-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası, gençlere ve miniklere keyifli anlar yaşatıyor. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen yarışmada, lise, ortaokul ve ilkokul seviyesindeki öğrenciler, kıyasıya mücadelenin içine giriyor. Esenler’deki tüm okulların katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, mangala, T tangram, üç taş, hedef 5 ve dokuz taş oyunları oynanıyor. Eleme ve eşleştirme yöntemleriyle öğrenciler, okullarını temsilen kendi kategorilerindeki diğer okullardaki öğrencilerle karşılaşıyor. Puanlama sistemiyle her oyunda dereceye girenlerin belli olduğu şampiyonada ödüller, 28 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde birincilere tablet bilgisayar, ikincilere dijital saat ve üçüncülere ise powerbank ve kitaplar hediye edilecek.

Çok eğleniyoruz

Zeka Oyunları Şampiyonası’na katılan Emin Kaplan, “Ben üç taş oyunu oynadım. Çok güzeldi. Eğlendik, arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çayırda, çimende oyunlarımızı oynadık. Çok zevkliydi. Bizim için çok eğlenceli bir gün oldu. Belediye çalışanlarına ve bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhammed Kolay ise şunları söyledi: “Oyunlar çok eğlenceliydi. Oyunları düzenleyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Her şey düşünülüp burada bizim için hazırlanmış. Ben T tangram oyununda oynadım. Oyunda üzerine düşeni yaptım.”