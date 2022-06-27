ZBEÜ Grizu-263 Uzay Takımı dünya birincisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Grizu-263 Uzay Takımı, dünya birincisi olarak başarılarını taçlandırdı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2022 yarışmasında finale kalan Grizu-263 Uzay Takımı şampiyon oldu. Bu yıl iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada Remote Demo kategorisinde online olarak performans sergileyen Grizu-263, yarışmayı yüzde 99,46 puan ile rakiplerine büyük fark atarak birincilikle tamamladı. 6 yıldır katıldığı CanSat Competition yarışmasında her sene dereceye girerek başarısını ve tecrübesini geliştiren takım, bu sene elde ettiği birincilikle başarısının devamlılığını kanıtladı.

Grizu-263 Uzay Takımı, yaptığı açıklamada kendilerini destekleyen başta üniversite ve ana destekçi ERDEMİR olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. 2016 yılında kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, TEKNOFEST 2019 Model Uydu Yarışması’nda Türkiye birincisi olmuştu. Takımın tasarladığı Türkiye’nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A da 13 Ocak 2022’den beri başarıyla sinyaller alarak uzay yolculuğuna devam ediyor.