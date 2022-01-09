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‘Z Kuşağı’ sosyal medya fenomenlerinin aylık geliri 20 ila 200 bin TL arasında

Web 1.0’den, web 2.0’a ve web 3.0’a geçişle sosyal medya ile birlikte Z kuşağında meslek tercihleri değişti. Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, sosyal medya fenomenlerinin aylık gelirlerinin 20 ile 200 bin TL arasında değiştiğine değinirken, ailelere de uyarılarda bulundu.

Bilim ve Teknoloji 09.01.2022, 11:06
‘Z Kuşağı’ sosyal medya fenomenlerinin aylık geliri 20 ila 200 bin TL arasında

Web 1.0’den, web 2.0’a ve web 3.0’a geçişle sosyal medya ile birlikte Z kuşağında meslek tercihleri değişti. Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Sercan Öğe, sosyal medya fenomenlerinin aylık gelirlerinin 20 ile 200 bin TL arasında değiştiğine değinirken, ailelere de uyarılarda bulundu.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte hayatın bir parçası haline gelen internet ve sosyal medya, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar aracılığıyla çocukların da erişimine açık hale geldi. Öğretim Görevlisi ve Dijital Medya Uzmanı Mehmet Sercan Öğe, ileride buzdolaplarında ürünlerin bitmesiyle akıllı dolapların uyarı mesajı atacağını belirtirken, yeni meslek alanı olan sosyal medyanın fenomenlere aylık getirisinin 20 ile 200 bin TL arasında değiştiğini öne sürdü.

Sosyal medyanın insanların hayatına web1.0 teknolojisiyle girdiğini hatırlatan Öğe, Web 1.0 teknolojisi ise özellikle 2004 yılında Facebook, 2006 yılında Twitter ve 2010 yılında Instagram’ın kurulmasıyla birlikte web 2.0 teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığını hatırlattı. Web 2.0 teknolojisinin web 1.0’dan farkı tek yönlü iletişimden çift yönlü iletişime geçiş aşaması olduğuna değinen Öğe, “Eskiden web site sahipleri, webmasterlar, siteyi yönetenler ürettikleri içerikleri vatandaşlarla paylaşırlardı. Şimdi ise web 2.0 teknolojisinde artık bizler bu mecralarda paylaşılan içeriklere yorum yapabilme ve kendimiz içerik üretmeye başladık. Bu da bize çift yönlü bir iletişim imkanı sundu. Şimdi ise web 2.0 teknolojisinden web 3.0 teknolojisine girmiş bulunmaktayız. 2010-2020 yıllarını kapsayan dönem. Bu da özellikle yapay zeka uygulamalarının geliştiği bir dönem. 2020-2030 yıllarını kapsayan dönemde de web 4.0 teknolojisi hayatımıza girecek. Bunda da artık evimizde kullandığımız buz dolapları, klimalar, televizyonlar tamamen internete bağlı bir şekilde çalışacaklar ve çok farklı gelebilir ama buzdolabının içinde bulunan domates miktarı azaldığı zaman içindeki yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcısına bir mesaj gelecek. Eve gelirken domates alabilirsin” dedi.

“Z kuşağı, Tiktok’tan ve bu tarz sosyal medya araçlarında çok tehlikeli yollara başvurabiliyorlar”

Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla beraber çok büyük bir pazar ortaya çıktığını ifade eden Öğe, İnsanların sosyal medya mecraları üzerinden alışverişler yapmaya başladığını kaydetti. Öğe, “Bunu gören markalar, kurum ve kuruluşlar sosyal medyalarda yer aldılar. Burada profesyonel destek alabilmeleri için sosyal medya danışmanlarına, sosyal medya uzmanlarına, dijital medya uzmanlarına ihtiyaçları duyuldu. Bu da sosyal medyanın yeni meslekler kategorisini ortaya çıkardı. Bunlar kurumsal olarak ortaya çıkan yeni meslek kategorileri. Birde bunun yanı sıra vatandaşların ortaya çıkardığı yeni meslekler var. Youtuber’lar, Tiktoker’lar, sürekli yayın yapan bizim içerik üreticisi dediğimiz ama halk arasında fenomen olarak tabir edilen kişiler türemeye başladı. Kazançları şu anda sosyal medya danışmanlarından biraz daha fazla. Sosyal medya danışmanları aylık olarak 10 ile 20 bin TL arasında bir kazanç elde ederken, bir içerik üreticisinin, yani sosyal medya fenomenlerinin kazandığı tutar 20 bin ile 200 bin TL arasında aylık bir tutar” şeklinde konuştu.

“Bu işin kesinlikle bir devamlılığı yok, elinizdeki her şeyi kaybedebilirsiniz”

Tiktok’ta içerik üreticisi bir sayfa açıp Tiktok’ta aldığı abone sayısına, izlenme sayısına ve Tiktok’tan gelen hediye oyuncak sayısına göre günün sonunda bir kazanç elde ettiği aktaran Öğe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu gören Z kuşağı, Tiktok’tan veya bu tarz sosyal medya araçlarından daha fazla kazanç elde edebilmek için çok tehlikeli yollara başvurabiliyorlar. Bu durum tehlikeli bir durum. Özellikle Z kuşağı çocuklarına sahip olan ebeveynlerin profesyonel olarak sosyal medya danışmanlarından, dijital medya danışmanlarından destek almalarını öneriyoruz. Günümüzde de üniversitelerimizde de Sosyal medya pazarlama bölümleri, sosyal medya yöneticiliği bölümleri de mevcut. Bir üniversitede özel güvenlik olarak çalışıyor. Ama Youtube’den açtığı bir sayfada da cumartesi Pazar günleri çalışmadığı günlerde de çıkıp videolar çekebiliyor. Bu videolarda yaptığı paylaşımlar da onun profesyonel hayatına da zarar verebiliyor. Bir savcımızın Tiktok’tan açtığı hesap ve dans figürleri gündeme oturdu hep beraber gördük. Bu işin kesinlikle bir devamlılığı yok. Siz 1 milyon aboneye ulaştınız. Aylık 100 bin TL ücret elde ediyorsunuz. O sayfanız uygulama tarafından kapatılırsa her hangi bir şekilde itirazda bulunamazsınız. Ve çıkıp hakkınızı arayamazsınız. Elinizdeki her şeyi kaybedebilirsiniz. O yüzden tabi ki profesyonel bir hayatımız olacak. Eğitimimizi güzel bir şekilde tamamlayacağız ve sosyal medya mecralarında da yer almaya edeceğiz.”

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