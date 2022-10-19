Yüzlerce öğrenci akıl ve strateji oyunlarıyla buluştu

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde yüzlerce öğrenci akıl ve strateji oyunları ile buluştu.

Canik Belediyesi, ilçedeki öğrencilere yönelik ‘Canik Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi’ düzenledi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlenen sergide doğa dostu ahşap malzemelerden üretilen farklı türdeki zekâ ve strateji oyunlarını inceleyen yüzlerce öğrenci oyunlar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

“Öğrencilerimiz bilişsel becerilerini geliştiriyor”

Öğrencilerin tarihi zekâ ve strateji oyunlarıyla sergide eğlenirken öğrendiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlemiş olduğumuz sergimizde ilçemizdeki öğrencilerimizi akıl ve strateji oyunuyla buluşturduk. Öğrencilerimiz bu sergide zihinsel gelişimlerine katkı sunan dünyaca bilinen birçok zekâ ve strateji oyunlarını inceledi. Düzenlediğimiz bu güzel etkinlikte öğrencilerimiz eğitici oyunlarla bilişsel becerilerini geliştiriyor” dedi.

Doğa dostu malzemelerden üretildi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sergilenen oyunların Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde üretildiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerimiz için düzenlediğimiz sergimizde bulunan oyun materyallerini Keşif Kampüsümüzde bulunan Ekolojik Oyuncak Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nde doğa dostu ve geri dönüştürülebilir ahşap malzemelerden ürettik. Yavrularımıza nitelikli ve kaliteli bir eğitim imkânı sağlamak adına onları farklı eğitim ve aktivitelerle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Milletine hizmet edecek nesiller yetişecek”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, milli insansız hava araçlarının öncü ismi Özdemir Bayraktar’ı rahmetle andı. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle ülkemizin savunma sanayisinin gelişmesinde büyük katkıları olan, milli insansız hava araçlarının öncü ismi Özdemir Bayraktar’ı vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. İnşallah ilçemizde adını taşıyan Keşif Kampüsümüzde onun gibi vatanına ve milletine hizmet edecek nice nesiller yetişecek” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Canik Belediyesi işbirliğiyle Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde düzenlen sergiye Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hasan Kılıçarslan, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

‘Canik Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi’ 19-22 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.