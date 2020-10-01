Yürürlüğe girdi: Türkiye temsilcilikleri için sosyal medya ağlarına 1 ay süre

Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen ve bugün yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedln, TikTok, Dailymotion, Periscope, Pinterest ve VK temsilcileri katıldı. Toplantıda, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı.

Kanunun içeriği, işleyişinin nasıl olacağı, usul ve esaslarla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, sosyal medya temsilcilerine yasaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 1 ay süre verildi.

Söz konusu süre, düzenlemeye ilişkin usul ve esaslarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Ağustos ayında ilk bilgilendirmenin yapıldığı sosyal ağ sağlayıcısı temsilcileri, kanun çerçevesinde yayınlanacak usul ve esaslara ilişkin görüşlerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Sayan, görüşmeye ilişkin videoyu twitter hesabından paylaştı.

Düzenleme Twitter, Facebook gibi mecraları kapsıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu zorunluğa ilişkin bildirim yapacak firmalar da ardından 30 gün içerisinde temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezse kademeli şekilde uygulanacak yeni cezalar gündeme gelecek.



Öncelikle 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak Ödeme yapılmazsa 30 milyon liralık ikinci bir ceza gündeme gelecek.



- Sosyal medya kuruluşları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda.



- Yükümlülüklerini yerine getirmek için 30 gün süreleri var.



- Sorumluluklarını üstlenmeyene kademeli ceza uygulanacak.



- 30 gün içinde 10 milyon liralık cezayı ödemeyene 30 milyon liralık ikinci ceza verilecek.



- Yükümlülükler tamamlanmazsa reklam yasağı uygulanacak.



- 3 ay içinde adım atılmazsa internet hızı düşürülecek ve internet trafiği bant genişliği daraltılacak



- 30 gün içinde de yine temsilci atanmazsa internet hızı 90 güne kadar düşürülebilecek.



- Sosyal ağ yavaş ilerleyecek, atılan mesaj ve videolar geç iletilecek.