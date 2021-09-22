Yurt dışındaki gençler Teknofest’te yerlerini aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle yurt dışında yaşayan havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanlarında başarılı gençler, Teknofest’te yerini aldı.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) bu yıl da kapılarını dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi adına düzenlenen Teknofest’te binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için teknoloji yarışlarına katılıyor. YTB de yurt dışında yaşayan gençlerin havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında dünyada sayılı festivallerden biri olan Teknofest’te yer almasını sağladı. Yurt dışından gençlerin Teknofest’e katılımını desteklemek için ilana çıkan YTB, başvuruların ardından yaptığı değerlendirme sonucunda yurt dışında havacılık, uzay ve mühendislik bilimleri alanlarında başarılı olan gençleri festivale dahil etti. Bu kapsamda Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan başarılı Türk vatandaşı ve mavi kartlı 37 genç, festivale katılarak Türkiye’nin teknoloji hamlesine şahitlik etti.