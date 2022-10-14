Yüksek voltaj ile yanan bilgisayar ana kartlarının ihtiyacı ‘UPS’ oluyor

Kesintisiz güç kaynağının (UPS) bilgisayar için öneminden bahseden Eskişehirli bilgisayar tamircisi Engin Koca, “Teknolojiseverler, aniden gerçekleşen yüksek elektriksel akımın ana karta zarar vermemesini önlemek için UPS’den vazgeçemiyorlar” dedi.

Eskişehirli bilgisayar donanımcısı Engin Koca, ana kartlarda meydana gelen elektriksel problemlerden bahsetti. Elektrik enerjisi ile beslenen şebekelerin çöküntü ve yükselmeye uğraması sonucu ana kartlara büyük bir hasar verdiğini anlatan Koca, kesintisiz güç kaynağı denilen UPS’nin önemine değindi. Ani gerilim dalgalanmalarına karşı enerji üretiminin devamlılığı sağlayan elektronik UPS cihazlarına olan talebin giderek arttığını belirten Koca, “Arızalı ana kartın üzerindeki elektronik komponentleri değiştirip ortalama fiyatları 2 bin civarını bulan UPS’leri mekanizmaya yerleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bilgisayar pilleri ve yazılım güncellemelerinden kaynaklı olarak performans düşüklüğü gündemde”

“Yüksek elektrik voltaj değerlerine karşı bilgisayara bir alternatif akü görevini sağlayan UPS, en az bir ana kart önemlidir” diyen Koca, sözlerine bilgisayarlarda oluşan batarya ve performans sorunlarını da ekleyerek devam etti:

“Taşınabilir diz üstü bilgisayarların bataryaları, telefonlar gibi soğuk havalardan pek etkilenmiyor. Çünkü genellikle iç mekânlarda kullanılıyorlar fakat bunların pil değişimlerinden yana epey şikâyetler ile karşılaşabiliyoruz. En erken 1-2 saat içerisinde pil bitiyor uyarısı ile gelenlerin sayısı bir hayli fazla oluyor. Bunun için de cihazların genel bakımları ve temizliği ne kadar iyi olursa mekanizma o kadar az enerji harcıyor ve bataryaya daha az yük biniyor. Tabi ki sürekli yeni gelen yazılımsal güncellemeler de bilgisayarı yoran bir diğer etkendir. Bunun için de müşteriler, cihazların performanslarından dert yanıyorlar. Yazılım güncellendiği sürece donanım eski kalıyor ve yedek parçalara olan rağbet her zaman gündemde kalıyor.”