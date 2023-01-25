YTÜ Startup House dünyanın en iyi kuluçka merkezleri arasında ilk 10’a girdi

Dünya genelinde en iyi kuluçka merkezlerinin değerlendirilerek sıralamaya alındığı UBI Global sonuçlarına göre, YTÜ Yıldız Teknopark’ın kuluçka ve girişimcilik merkezi olan YTÜ Startup House globalde ‘En İyi Üniversite Kuluçkası’ kategorisinde ilk 10’da yer alarak büyük başarı elde etti.

Uluslararası birçok üniversitenin girişimcilik ve kuluçka merkezlerini değerlendirilmeye alındığı UBI Global endeksi sonuçları açıklandı. 90 ülkeden bin 800’ün üzerinde kuluçka merkezinin sıralamaya alınarak değerlendirildiği endekste, YTÜ Startup House ‘En İyi Üniversite Kuluçkası’ olarak dünyada ilk 10’da yer aldı. 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren YTÜ Startup House bünyesindeki girişimciler, son 5 yılda 2 milyardan fazla yatırım aldı.

“Son 1 yılda 1000’den fazla nitelikli girişimciye destek verdik”

UBI Global sonuçlarını değerlendiren YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ise, “Dünyanın en başarılı üniversitelerinin değerlendirildiği UBI Global endeksinde, YTÜ Startup House olarak ilk 10’da yer almamız teknoparkımız ve ülkemiz adına gurur verici. Merkezimizin içinde 15’in üzerinde program yürütülüyor. Girişimcilere yer ofis imkanlarının yanı sıra, iş ağlarına erişim, sermaye, mentorluk gibi imkanlar da sağlıyoruz. Son 1 yılda 1000’den fazla nitelikli girişimciye destek verdik ve 10’un üzerinde program düzenledik” dedi.

“Girişimcileri dünya pazarına açmak için varız”

İsa Turgut İnci ayrıca, “Sahip olduğumuz yüksek teknolojiler ve iş birliklerimiz sayesinde her yıl yüzlerce girişimciye destek veriyoruz. YTÜ Startup House ile girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılıyor, onların pazara ulaşmalarına destek oluyoruz. Merkezimiz ile girişimcilik ekosistemine her daim yeni bir soluk kazandırıyor, yöntemlerimizi çağın gerekliliklerine ve dünyayla uyumlu bir şekilde geliştirmeye özen gösteriyoruz. Ezber bozan, fark oluşturan fikirlerin doğuşunu hızlandırdığımız YTÜ Startup House ile girişimcilerimizi globale açılmalarını sağlamak ve bu amaca uygun tüm kaynaklarımızı kullanmak için varız. Doğamız teknoloji ve bilişim olduğu için bu eksendeki tüm yeniliklerin ilki olmaya da özen göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.