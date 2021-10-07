YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor

YouTube Music, Google'ın müzik akışı pazarındaki popüler hizmetlerle rekabet etmeye yönelik bir başka girişimi. Yaklaşık bir yıl önce kapatılan Google Play Music'in yerini alan yeni hizmet, ücretsiz müzik dinlemeyi daha işlevsel hale getirecek.

Kanada dışındaki ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor

Bu özellik normalde şarjın önemli bir bölümünü tüketen ekran kapalıyken bile müzik dinlemenizi sağlıyor. Ancak yine de arada çıkan reklamlardan kurtulmak için ücret ödemeniz gerekiyor. İşlev, kullanıcının favori şarkılarını ve albümlerini sunan sanal "radyo istasyonlarından" müzik çalmayı destekleyecek ve arka planda harmanlanmış kişiselleştirilmiş çalma listelerini oynatmak da mümkün olacak.

Google, özelliğin diğer pazarlarda ne zaman kullanıma sunulacağını söylemiyor. Zira duyuruda, şirketin hizmeti "genişletmeyi planladığı" belirtiliyor. Bu nedenle arka planda ücretsiz şekilde müzik çalma işlevinin Kanada dışındaki kullanıcılar için de sunulması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

Kaynak: Donanımhaber