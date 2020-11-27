YouTube'den bir yenilik daha! Zaman dalgası otomatik eklenecek

YouTube'a bu sene içerisinde gelen videoları bölümlere ayırma özelliği, içerik oluşturucularının sıklıkla kullandığı bir özellikti. İçerik oluşturucuları videoları konulara veya olaylara göre bölerek izleyicilerin izlemek istedikleri kısma kolaylıkla gidebilmesini sağlıyordu.

YOUTUBE İŞİ KOLAYLAŞTIRDI

YouTube videoları bölme özelliğini getirmeden önce, insanların videonun altındaki yorumlarda zaman damgası bilgileri eklemesi gerekiyorken şimdi YouTube işleri kolaylaştırdı. Sorun, içerik oluşturucuların bunları videolarına manuel olarak eklemesi gerektiği ve bir kanalın sorumluluğu altında yüzlerce video olduğunda bu kolay bir iş değil.

YOUTUBE VİDEOLARI BÖLMEYİ OTOMATİK HALE GETİRECEK

YouTube test etmeye başladığı yapay zeka algoritması ile, videolara otomatik olarak zaman damgaları eklemeye çalıştığını duyurdu. Testle ilgili merak ettikleriniz varsa YouTube’un resmi deneyler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

YouTube'un açıklamalarına göre, insanların video bölümleri içeren videolarda gezinmesini kolaylaştırmak istediklerini ve bu nedenle otomatik olarak video bölümleri eklemeyi denediklerini belirtti. Böylece içerik oluşturucuların manuel olarak zaman damgaları eklemesi gerekmez. Video bölümlerini otomatik olarak oluşturmak için, makine öğrenimini kullanacaklarını belirtti. Bunu küçük bir video grubuyla henüz test ettiklerinin bilgisini verdi. Aynı zamanda videosu bu özellikten etkilenen içerik üreticilerine, bu denemeyi devre dışı bırakabilecek ve/veya geri bildirim paylaşabileceklerini de paylaşarak açıklamayı sonlandırdı.