Youtube'da bazı kullanıcıların adının yanında gördüğümüz simge ne anlama geliyor?

Youtube kısa süre önce ücretli kanal üyeliklerini başlattı ve pek çok youtuber da yayınlarını ücretli aboneliklere açtı. Değişen ücretlerle sunulan aboneliklere rağbet hiç de az değil.

Bu yeni hizmetten haberdar olan ve olmayan yüzbinlerce kullanıcı bazı üyelerin isminin yanında beliren s harfine benzer simgenin anlamını merak etti ve araştırmaya başladı.

Ücret ödeyerek abone olan Youtube kullanıcıları yorum yaptıklarında kullanıcı adlarının yanında beliren ikona aşina olsa da hiçbir ücretli aboneliği olmayan üyeler bu simgenin tümüyle yabancısı.

Evet bu simge, ikon ya da rozet (İngilizce:badge) ücretli aboneleri ayırt etmek için kullanılıyor. İsminin yanında bu rozeti gördüğünüz kişiler yorum yaptıkları kanalın ücretli aboneleri. Siz de ücretli abone olduğunuz takdirde bu rozeti edinebiliyorsunuz.

Kanallar kendi belirledikleri farklı sınıflandırmalarla farklı ücretlerde üyelikler sunabiliyor.

ÜCRETLİ ABONELİK NASIL BAŞLATILIR?

Kanalların özel yayınlarına erişmek için ücretli üyelik edinmek isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey kırmızı renkli "abone ol" butonunun yanında beliren mavi renkli "katıl" butonuna tıklamak.

Katıl butonu İngilizce olarak Join kelimesiyle ifade ediliyor.

Ancak ücretli yayınlar sunan kanal sayısı epeyce az. Bu yüzden pek çok kanalda bu katıl butonunu görememeniz de mümkün. Abone Ol butonu yanında beliren katıl butonunu göremiyorsanız biln ki o kanalın ücretli yayınları yoktur.