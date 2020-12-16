YouTube beyaz bayrak kaldırdı: Daha fazla ceza almamak için Türkiye'de temsilci atayacak

31 Temmuz’da yürürlüğe giren sosyal medya yasasına göre ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de en az 1 kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden platformlar, bu koşula uymak zorunda. YouTube, bugün resmi bir açıklama yayınlayarak ve bir kişi temsilci olarak belirleyeceğini duyurdu.

Türkiye’de temsilci belirlemeyen platformlara 5 aşamalı ceza uygulanacak. Temsilci belirlemeyen platformlara Kasım ayında 10 milyon TL, Aralık ayında 30 milyon TL tutarında ceza kesilmişti. Bir sonraki aşamada ise Ocak ayının başına kadar temsilci belirlemeyen şirketlere Türkiye'den reklam verilmesi yasaklanacak. Google, bu cezaya maruz kalmamak için temsilci belirlemeye karar verdi.

YouTube'dan yapılan açıklama şöyle:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."