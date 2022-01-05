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YÖK Başkanı Özvar: “Üniversiteler kampüste kendi kabuğuna çekilmiş, şehir ile irtibatı olmayan kurumlar değildir”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ’’Üniversite kampüste kendi kabuğuna çekilmiş, şehir ile irtibatı olmayan bir kurum değildir, en azından biz üniversitelerimizin bu durumda olmasını istemiyoruz’’ dedi.

Bilim ve Teknoloji 05.01.2022, 18:06
YÖK Başkanı Özvar: “Üniversiteler kampüste kendi kabuğuna çekilmiş, şehir ile irtibatı olmayan kurumlar değildir”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ’’Üniversite kampüste kendi kabuğuna çekilmiş, şehir ile irtibatı olmayan bir kurum değildir, en azından biz üniversitelerimizin bu durumda olmasını istemiyoruz’’ dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Özvar, açılış töreninin ardından yaptığı konuşmada, Türk edebiyatının ünlü halk şairi Aşık Şenlik’in diyarı Ardahan’da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Özvar, "Sizlerle birlikte olmanın teması olarak şehir ve üniversiteyi seçtim. Şehir, insanların kitle halinde toplandıkları mekanlardır. Düzen ve dengenin oluşmadığı şehirlerde sosyal ve ekonomik sorunlar kaçınılmazdır. İşsizlik, hırsızlık, terör, uyuşturucu ve salgın hastalıklar bu tür şehirlerin belirgin özellikleridir. Üniversite ise şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır. Çünkü üniversitelerde insanlığın refahı ve mutluluğundan başka bir şey konuşulmaz" dedi.

Üniversitelerin kampüste kabuğuna çekilmesini istemediklerini söyleyen Özvar,

’’Üniversiteler kuruldukları bölge için önemli görevler üstlenen ve şehirde dinamik bir yapı oluşturan kurumlardır. Bir başka ifadeyle, üniversiteler araştırma ve eğitim misyonlarının yanı sıra bulundukları şehir ile bütünleşerek topluma hizmet misyonları dâhilinde şehri daha ileriye taşıyabilmek için çalışırlar. Bu kapsamda üniversiteler şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine, insan sermayesine, araştırma ve teknoloji transferi yoluyla bölgesel inovasyona doğrudan ve dolaylı önemli katkılar sağlarlar. Günümüzde üniversiteler bulundukları şehir için yalnızca eğitim ve öğretimin verildiği kurumlar değildir. Şehirlerin ve dolayısıyla şehir halkının üniversitelerden farklı beklentileri vardır. Bu çerçevede şehir yöneticilerinin ve halkın şehirdeki üniversiteden öncelikli beklentisi üniversitenin şehrin sosyal ve kültürel yapısı ile ekonomisini canlandırmasıdır. Üniversite kampüste kendi kabuğuna çekilmiş, şehir ile irtibatı olmayan bir kurum değildir, en azından biz üniversitelerimizin bu durumda olmasını istemiyoruz. Üniversitenin sağladığı istihdam, satın aldığı mal ve hizmetler, öğrencilerin, çalışanların ve ziyaretçilerin harcamaları şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversite mekân seçimi yaparken bu dinamizmi baltalayacak tercihlerden kaçınmalıdır. Diğer taraftan, şehirdeki ticaret ve iş dünyasının üniversite ile yapacağı işbirlikleri de üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye ve ticarete aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamalıdır. Şehir ve bölge halkı aynı zamanda Üniversitenin şehrin sosyal ve kültürel gelişimine de öncülük ve rehberlik etmesini beklemektedir. Üniversite ya da sürekli eğitim merkezleri tarafından şehir halkına sunulan hizmetler şehri ve halkı dinamik hale getirmelidir. Şehir halkının katılımıyla sosyal ve kültürel içerikli konferans ve paneller düzenlemeli. Hayat boyu öğrenme kapsamında fertlerin mevcut mesleki yetkinliklerini daha ileri seviyeye taşımaları için sertifikalı kurslar düzenlemeli, meslek yüksekokulları kanalıyla sertifikaya dayalı meslek kursları düzenlemeli kişilerin hem meslek sahibi olma hem de iş bulma imkânlarını artırmalıdır. Bu bölgede ihmal edilebilecek her bir gencimizin bizim için bir kayıp olduğunun farkında olmamız gerekir. Lisede okuyan öğrencilere, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ve işsiz olan gençlerimize yönelik üniversitenin mutlaka en az bir projesinin olması gerektiği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Açılış törenine Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler de katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, programın ardından Kars’a geçti.

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