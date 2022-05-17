banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
İsrail, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Covid-19 geçirenler psikoloğa koşuyor!
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Trafik sigortası yönetmeliğine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!
Benzin ve LPG'ye beklenen zam geldi!

YÖK Başkanı Özvar duyurmuştu, ’NFT bölümü’ açıklaması öğrencileri heyecanlandırdı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın üniversitelerde programlar ve bölümlerin hazırlandığını duyurduğu ’NFT’ için heyecanlanan üniversite öğrencileri, her üniversitede bölümler açılmasını istediklerini söyledi.

Bilim ve Teknoloji 17.05.2022, 11:55
YÖK Başkanı Özvar duyurmuştu, ’NFT bölümü’ açıklaması öğrencileri heyecanlandırdı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın üniversitelerde programlar ve bölümlerin hazırlandığını duyurduğu ’NFT’ için heyecanlanan üniversite öğrencileri, her üniversitede bölümler açılmasını istediklerini söyledi.

Üniversiteler için NFT ve Blockchain bölüm ve programlarının tasarlandığını duyuran Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklaması, üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı. Doğal yaşam fotoğrafçısından yabani hayat fotoğrafçısına, grafikerine kadar birçok sanatçının yer aldığı dijital sanat pazarı olan NFT ile ilgili üniversitelerde program ve bölümlerin hazırlanacağının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri, NFT’nin çok yararlı bir sistem olduğunu ve tüm üniversitelerde bölüm açılması gerektiğini söyledi. Öğrenciler çağa ayak uydurabilmek için yeniliklerin akademik alanda ele alınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

“NFT sisteminin gelişimi açısından üniversitelerde akademik eğitim verilmeli"

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim bölümü öğrencisi Ali Konuk, yaygınlaşan bir sistem olan NFT’nin akademik alanda yer almasının önemli olacağını söyleyerek, "Dünyanın zaten dijital bir yolda ilerlediğini çoğu kişi internet üzerinden görüyor ve çoğu şeyin dijital olarak ortaya çıktığını yavaş yavaş görüyoruz. NFT tuvalin üzerinde ama dijital bir şekilde yapılan, dünyanın her yerine sunulan ve bir çalışmanın milyonlarca hale getirilerek çoğaltılabilen bir çalışma. Bence NFT sisteminin gelişimi açısından üniversitelerde akademik eğitim verilmeli. Dünya sanal bir dünyaya gidiyorsa bizim de ona göre bir eğitim almamız gerekli veya gelecek nesil insanların dijital anlamda akademik eğitim alması daha iyi olur. Üniversitelerde bölümler açılması güzel olur. Yeni fikirler, çizimler, tasarımlar ve farklı kavramların ortaya çıkacağını da düşünüyorum. NFT yaptığın zaman her NFT’nin kendine has numaralandırılması ve kodlama işlemi var. NFT’nin çalınma ihtimali yok ama NFT ile yakın ilişkili olarak her şey sanal dünyaya taşındığı için her şey gerçek dünyadan uzaklaşmış insanlar ortaya çıkmaya başlayacak, bu yanını kötü olarak değerlendiriyorum. Ama NFT yaygınlaşmasını öneririm. Sonuçta dijitali de öğrenin güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

“Bizden sonrakilerin dijital sanat ve dijital platformlara yönelmesini ve bu dijital pazarda bulunmalarını isterim “

Gelecek nesillerin dijital sanat ve dijital platformlara yönelmesini ve dijital pazarda bulunmalarını istediğini vurgulayan Resim bölümü 3. sınıf öğrencisi Emin Yük ise, "NFT bana ve herkese göre dijital bir sanat pazarıdır. Bu pazar küçük bir pazar da değil. Sayısı milyonlarca artarak ilerliyor. Şu anda tahmini olarak 800 milyona yakın, 1 milyara yaklaşan sanatçı sayısı var. NFT ile ilgili 2017’de bir yükseliş oldu. 2017’den bu yana uğraşan sanatçılar şu anda üst düzeydeler. Ben de NFT ile uğraşıyorum. Bu pazar da kolay kolay bir kazanç elde edilmiyor ama kazancı elde etmek için bu pazarın komple içine girmek gerekiyor. Tüm zamanını tüm çalışmalarını ona vermen gerekiyor. NFT’nin akademik olarak üniversitelerde bölümleri açılıp eğitim verilerek yaygınlaştırılmasını canı gönülden isterim. Çünkü artık her şey dijitale kaymış durumda. Üniversitemizin bundan geri kalmasını istemem. İstanbul’da birçok üniversitede ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bu NFT ile ilgili bölüm açılacakmış. Üniversitemizde de NFT ile ilgili bölüm açılmasını canı gönülden isterim. Çünkü sınıf arkadaşlarım veya bizden sonraki arkadaşların dijital sanat ve dijital platformlara yönelmesini ve bu dijital pazarda bulunmalarını isterim" diye konuştu.

“Yeniliğe açık olmamız ve çağa ayak uydurmamız lazım”

Kastamonu Üniversitesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Güllü de kendi üniversitesinde NFT ile ilgili bölümler açılmasını isteyerek "NFT’nin faydası gelecek neslin çağa ayak uydurması için ve her şey artık dijitalden olduğu üniversitelerde bunun eğitiminin verilmesini isterim. Çünkü 3 ve 5 yaşındaki çocuklar bile artık tablet ve telefon ile uğraşıyor. Yeniliğe açık olmamız ve çağa ayak uydurmamız lazım. Gelişmiş bir ülke olabilmemiz için bilgi ve becerilerimizi biriktirerek dijital ve sanat adına dijital sanat ile uğraşmamız. Bu talebe dayalı olduğu için talep görürse açılan bölüm talep görür ve gelişerek ilerleme kat eder, talep görmezse zaten kapanır. Üniversitemizde de talep görmeyen bölümler kapanıyor. Dijital sanat ile ilgili üniversitemizde bölüm açılsın, neden açılmasın ki" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
açık