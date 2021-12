Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması belli oldu

Sağlık ve iyiliği akıllı telefon uygulamasında bir araya getiren Help Steps, ‘Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması’ seçildi. Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü Compec tarafından düzenlenen 9. Boğaziçi Bilişim Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kazananlar, 1 milyondan fazla kişinin ve jürinin oylarıyla belirlendi.

Ödülün sahibi olan Help Steps’in Kurucusu ve CEO’su Gözde Venedik, “Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık ve iyiliği bir araya getirerek bu ödüle sahip olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Help Steps’in sağlıklı toplum hedefine destek olurken kullanıcıların iyilik yapmasına da imkan verdiğini belirterek şöyle konuştu: “Kuruluşumuzdan bu yana geçen 2 yılda 1.4 milyon kullanıcıya ulaştık. Kullanıcılar 175 milyar adım atarak ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Yeni yıl itibariyle dünyaya açılarak 50 milyon kullanıcı hedefimize odaklanacağız. Herkese destekleri için teşekkür ediyor ve birlikte iyiliğe yürümeye davet ediyoruz.”

Nasıl kullanılıyor?

Help Steps uygulamasını indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor. Ahbap, Kızılay, Tema, Unicef, Türk Eğitim Vakfı, UCİM, SMA-DER, HAÇİKO gibi 28 STK’nın, spor kulüpleri ve bireysel yararlanıcıların bulunduğu Help Steps platformunda şimdiye kadar 175 milyar adım bağışlandı.