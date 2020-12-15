“Yerli yazılımda eksiğimiz yok”

Türkiye’de yazılım alanında son dönemde yaşana gelişmelerle yerli ve milli platformların sayısı artıyor. Yerli yazılım konusu hakkında değerlendirmede bulunan Gökalp Çakıcı, "Yerli yazılım konusu son dönemde cidden gündemde ve yerli savunma sanayi ile eş derecede önemli kabul edilen bir mesele olarak görüyoruz” dedi.

Son dönemde ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ anlayışı giderek artıyor. Bunun önemli nedenleri var. Birçok yabancı servis sağlayıcının, verileri Türkiye’de saklamadıklarını söyleyen Uzman Posta Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp Çakıcı "Bu en temel problemdir ve kullanan kurumların (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) KVKK’ya aykırı bir veri işleyici ve saklayıcı durumuna düşmesine sebep olmaktadır. Kurumlara direkt cezai yaptırımı olan bir problemdir. Bu servis sağlayıcılardan adli mercilere iletilebilecek veya bir dava durumunda geçerliliği olacak geçmişe dönük kayıt almak da mümkün değil" dedi.

Veriye erişim

E-posta mesajlarının KVKK açısından yurtiçinde bulundurulması gereken veriler sınıfında olduğuna dikkat çeken Çakıcı şunları söyledi: "Yerli e-mail sağlayıcıların büyük çoğunluğu ülkemizde servis ürettikleri için bu duruma uygun veri saklamaktadır. Veriye erişim kayıtları ve ilerleyen zamanlarda kurum içi adli durumlar oluştuğunda ilgili kanunlara uygun şekilde kayıt tutuluyor olması yine yerel e-mail sağlayıcıların sağlayacağı önemli ek faydalardandır."

“Can kurtarıcı avantajlar”

Kurumların yerli e-mail servis sağlayıcıyı tercih etmelerinin ciddi faydalar sağladığına işaret eden Çakıcı, "Öncelikle müşteri ile tedarikçinin aynı dili konuşması ihtiyaçların doğru belirlenmesinde, satın almanın hatasız yapılmasında ve daha sonra oluşacak ürün güncellemelerinde pürüzsüz bir müşteri tecrübesi sağlayacaktır. Yine kurumun bilgi işlem yöneticisi ve kullanıcılar açısından bakarsak aynı dili konuşan insanlar tarafından üretilmiş bir e-mail platformu kullanım açısından daha basit olur ve kullanım kolaylığı ile gelir. Destek gerektiğinde aynı zaman diliminde olduğunuz bir servis sağlayıcıdan mesajlaşarak veya telefonda konuşarak destek alabilmek can kurtarıcı bir faydadır" şeklinde konuştu.

“Yerli yazılımda eksiğimiz yok”

Yerli yazılım konusuna da değinen Gökalp Çakıcı, şunları aktardı: "Yerli yazılım konusu son dönemde cidden gündemde ve yerli savunma sanayi ile eş derecede önemli kabul edilen bir mesele olarak görüyoruz. Yazılım üreten firmalar artık yazılımınızı hangi ülkelerde kullandığınızı bırakın hangi ülkeler ile hangi ticari faaliyetlerde kullandığınıza göre bile lisans anlaşmalarını fesih edebiliyor. Güvenlik açısından yerli yazılımların herhangi bir eksiklikleri yok, aksine üretici firmalarımız yerel regülasyonların yaptırımlarına maruz oldukları için daha da hassas davranıyorlar. Bu konu da birçok gereksinimi müşteri daha talep etmeden yerine getirmiş oluyorlar."