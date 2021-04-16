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Yerli ve milli TEI-TJ300 motorundan dünya rekoru

Orta Menzilli Gemi Savar Füzesi için TEI tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen TEI-TJ300 Turbojet Motoru bir dünya rekoru kırdı.

Bilim ve Teknoloji 16.04.2021, 12:22
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Yerli ve milli TEI-TJ300 motorundan dünya rekoru

Orta Menzilli Gemi Savar Füzesi için TEI tarafından yerli ve millî olarak geliştirilen TEI-TJ300 Turbojet Motoru bir dünya rekoru kırdı.

230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 N seviyesinde itki üretirken, TEI-TJ300 Motoru, 240 milimetre çap ile 1342 N itki seviyesine ulaşarak bu sınıfta bir dünya rekoru kırdı. Gelinen bu aşama, dünyada bu motor çapı içerisinde ulaşılan en yüksek itki seviyesidir.

Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve millî olarak tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun ilk prototip çalıştırma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Haziran 2020’de gerçekleştirilmişti.

Orta menzilli gemi savar füzede kullanılmak üzere tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun geliştirme ve kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim süreci başlayacak.
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