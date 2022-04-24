Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yerli ve milli robotlar Tekirdağ’da çocuklarla buluştu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuk Şenliği’ etkinlikleri renkli anlara sahne oldu. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yazılım ve donanımı olmak üzere yerli ve milli olma özelliği taşıyan ‘Mini Ada’ ile ‘Arat’ isimli robotlar çocuklarla buluştu.

İlk olarak Süleymanpaşa Belediyesi’ne getirilen robotları inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli ’Mini Ada’ ile ’Arat’ robotlarımızla buluştuk. Eğitim, bilgilendirme, araştırma konularında başarılı olan ve geliştirme çalışmaları devam eden Mini Ada ile sanayi, ulaştırma, arama kurtarma ve askeri alanda kullanıl amacıyla, arazi koşullarına uygun ve dayanıklı olarak tasarlanan Arat’ın özelliklerini inceleyerek, yapılan programlamalar ve hizmetleri hakkında bilgi aldık. Belediyemizde misafir ettiğimiz robotları, daha sonra 23 Nisan Etkinlik Alanı’nda çocuklarımızla buluşturacağız” dedi.

Süleymanpaşa Çocuk Şenliği etkinliklerinin gerçekleştirildiği sahil dolgu alanına getirilen robotlar, sahneye çıkartılarak şenliğe katılan çocuklara tanıtıldı. Çocukların robotlara ilgisi büyük oldu. Yüksel, Türk mühendisleri tebrik ederek başarılarına temsilen robot Mini Ada’ya madalya taktı.

Robotlar birçok donanıma sahip

Arat; arazi robotu olarak tasarlanmış ve engebeli koşullara adapte olabilecek düzeyde çalışmalara devam etmektedir. Denge koruma algoritması sayesinde engebeli arazi koşullarında, rampada, basamaklı zeminlerde devrilmeden hedefine ulaşabilmekte, gerçek zamanlı kinematik hesaplama sayesinde, dışardan devrilmeye sebep olacak etkilerin önüne geçilmektedir. Dayanabileceği şiddetin üzerinde darbe alarak devrilse dahi, kendiliğinden ayağa kalkabilmekte ve rotasına devam etmektedir. Üzerinde bulunan sensörler engelleri sınıflandırmakta, hareketli nesnelerin bulunduğu ortamlarda dahi çarpma koruma sağlayabilmektedir.

Mini Ada; havaalanlarında, otogarlarda, otellerde, alışveriş merkezlerinde, mağazalarda, marketlerde, eğitim alanında, fuarlarda, konserlerde, açılış, kutlama organizasyonları gibi birçok alanda görevlendirilebilir.