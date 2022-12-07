Yerli ve milli imkanlarla modernize edilen havanların ilk teslimatları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde modernize edilen ilk havanların teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapıldı. Modernize edilen 60, 81 ve 120 milimetrelik havanlar daha kısa sürede, daha yüksek hassasiyetle ve gerektiğinde daha az personel ile atış imkanına sahip oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen Havanların Modernizasyonu Projesi çerçevesinde 60 milimetre komando havanı akıllı atış kontrol sistemi, sistemin alt bileşeni olan ALRF-S50 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri, 81 milimetrelik UT-1 çatal ayağının iyileştirilmesi, yeni tevcih sisteminin ve sistemin alt bileşeni olan ALRF L-100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri, 120 milimetre havanlar için yeni

tevcih sistemi ile sistemin alt bileşeni olan ALRF L-100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri başarı ile tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yeni teslimatları şu ifadelerle duyurdu:

“Yeni tevcih sistemi, akıllı atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçerlerle donatarak modernize ettiğimiz 60, 81, 120 milimetre havanların ilk teslimatlarını TSK’ye gerçekleştirdik. Böylece havanlarımız daha kısa sürede daha yüksek atış hassasiyetine sahip oldu. Hayırlı olsun.”

Atışlara sürat kazandırılacak

Proje çerçevesinde ilk muayene, yüksek-düşük sıcaklık çalışma, dayanım, sızdırmazlık, titreşim, düşme gibi birçok farklı kalifikasyon testi ile doğruluk-dağılım, EMI/EMC, mesafe ve açı ölçümleri, yüksek-düşük sıcaklık depolama gibi birçok farklı içerikte kabul test faaliyeti tamamlandı.