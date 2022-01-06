Yerli otomobil TOGG Las Vegas’ta görücüye çıktı

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı’nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bugün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (Consumer Electronic Show-CES) yerini aldı. Daha önce C SUV modelini görücüye çıkaran TOGG, fuarda ikinci otomobili olan C Sedan modelini tanıttı. Fuar ayrıca, TOGG’un ilk uluslararası tanıtımı oldu. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş yaptığı sunumda, “Bugün Las Vegas’ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarda bize katıldığınız için teşekkür ederim” dedi. Karakaş, “Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE’ye geldiğimizi ifade edeyim. Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik. Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak istiyorum, bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye” ifadelerini kullandı.

“Aslında bu fırsat penceresi bir yandan herkes için geçerli ve doğru, öte yandan da herkes bu yeni fırsata katılamıyor, bundan pay alamıyor. Şimdi bu megatrendlere bakalım” diyen Karakaş, “3 boyutta geleceğimizi değiştirdiğiniz görüyoruz bu trendlerin. Yani otomotiv sektörü önümüzdeki 7-8 yıl zarfında aynı görünmeyecek. İlk kısmı teknoloji kısmı, Söylemiş olduğumuz gibi bağlantılı ve elektrikli kısmı ve otonom kısmı. Öte yandan sosyal davranışlarda aslında etrafımızdaki akıllı cihazlara alışıyoruz. Eskiden bir araç, bir araba olan bu akıllı cihazda bizim yaşam alanlarımızdan ana unsurlarımızdan birisi olacak” şeklinde konuştu.

“Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz ve yeni bir yaşam alanı burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren bu yaşam alanını aslında tasarladık” ifadelerini kullanan Karakaş, “Akıllı bir araç tasarlarsınız onun farklı olması lazım. En baştan itibaren bunu bir tüketici elektroniği olarak tasarlamanız gerekiyor. Yani teknoloji kısmı, yani bağlantılı otonom paylaşılan ve elektrikli diye geçiyor, fakat bizim mukayese çalışmalarımızda biz use case’i geliştirdik” diye konuştu.

“0-100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkıyor"

Karakaş, “Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0’dan 100’e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Karakaş, “Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor” dedi. Karakaş, “2022’nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023’ün 1. çeyreğinde başlamış olacak” bilgisini paylaştı.