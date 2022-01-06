banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kazakistan’da OHAL ilan edildi
Kazakistan’da OHAL ilan edildi
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Alkollü içkilere yüzde 43 zam geldi!
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu açıklaması
Edin Visca Trabzonspor'da!
Edin Visca Trabzonspor'da!

Yerli otomobil TOGG Las Vegas’ta görücüye çıktı

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı’nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı.

Bilim ve Teknoloji 06.01.2022, 00:05
Yerli otomobil TOGG Las Vegas’ta görücüye çıktı

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ABD’nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı’nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıktı.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bugün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (Consumer Electronic Show-CES) yerini aldı. Daha önce C SUV modelini görücüye çıkaran TOGG, fuarda ikinci otomobili olan C Sedan modelini tanıttı. Fuar ayrıca, TOGG’un ilk uluslararası tanıtımı oldu. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş yaptığı sunumda, “Bugün Las Vegas’ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarda bize katıldığınız için teşekkür ederim” dedi. Karakaş, “Bizim planımızda yeni mobiliteyi ele alırken diğer aktörlerden bizi ayrıştıran şeylerden bahsedeceğim. Neden bu kadar uzun yol kat edip CSE’ye geldiğimizi ifade edeyim. Bizim önceliğimizin altını çiziyor. Kasten bu tercihte bulunduk. Tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik. Oyunun kuralları değişmekte olduğu için şununla başlamak istiyorum, bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye” ifadelerini kullandı.

“Aslında bu fırsat penceresi bir yandan herkes için geçerli ve doğru, öte yandan da herkes bu yeni fırsata katılamıyor, bundan pay alamıyor. Şimdi bu megatrendlere bakalım” diyen Karakaş, “3 boyutta geleceğimizi değiştirdiğiniz görüyoruz bu trendlerin. Yani otomotiv sektörü önümüzdeki 7-8 yıl zarfında aynı görünmeyecek. İlk kısmı teknoloji kısmı, Söylemiş olduğumuz gibi bağlantılı ve elektrikli kısmı ve otonom kısmı. Öte yandan sosyal davranışlarda aslında etrafımızdaki akıllı cihazlara alışıyoruz. Eskiden bir araç, bir araba olan bu akıllı cihazda bizim yaşam alanlarımızdan ana unsurlarımızdan birisi olacak” şeklinde konuştu.

“Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz ve yeni bir yaşam alanı burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren bu yaşam alanını aslında tasarladık” ifadelerini kullanan Karakaş, “Akıllı bir araç tasarlarsınız onun farklı olması lazım. En baştan itibaren bunu bir tüketici elektroniği olarak tasarlamanız gerekiyor. Yani teknoloji kısmı, yani bağlantılı otonom paylaşılan ve elektrikli diye geçiyor, fakat bizim mukayese çalışmalarımızda biz use case’i geliştirdik” diye konuştu.

“0-100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkıyor"

Karakaş, “Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0’dan 100’e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Karakaş, “Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor” dedi. Karakaş, “2022’nin 4. çeyreğinde seri üretime hazır olacak ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023’ün 1. çeyreğinde başlamış olacak” bilgisini paylaştı.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8