Yerli imkanlarla üretilen kontrol botu Yunanistan hududunda göreve başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye-Yunanistan deniz hududunda göreve başladı.

Edirne’nin Enez Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı video paylaşımı ile tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botun Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nın envanterine girdiğini duyurdu.

Botun kullanılmaya başlandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise, “Mavi Vatan’da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam” diyerek hayırlı olmasını diledi.

Enez’de hizmet vermeye başlayan KB-5, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren beşinci bot oldu. Antalya’daki Ares Tersanesi’nde Yeni Tip Kontrol Bot Projesi kapsamında üretilen Kontrol Bot-5, 27 Ocak’ta Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığı’nda hizmete girdi. 12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten iki motoru bulunuyor. Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli olan KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev icra edebilecek özelliklere sahip.