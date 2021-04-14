Yerli füze Bozdoğan hedefi tam isabet vurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o anları "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." diyerek Twitter'dan paylaştı.

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.



Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.



Gençlere #Maşallah ????#MilliTeknolojiHamlesi???????? pic.twitter.com/20P3RCbdtE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021