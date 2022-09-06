Yerli eğitim uçağı görücüye çıktı

Bursa’da, özel bir şirket tarafından üretilen eğitim ve genel maksat uçağı ’Troy T200’ün tanıtımı gerçekleşti.

Yunusemre Havalimanı’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Alpaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da katıl sağladı. Uçaksan Yöneticisi Emre Balcı, "Hedefimiz havacılık alanında bir ürün geliştirmekti. Türkiye’de en son 1950 senelerinde üretildi ve durduruldu. Bu hayal Vecihi Hürkuş ile başladı, Nuri Demirağ ile devam etti ve bu hayal hiçbir zaman bitmedi. Biz de bu hedefle öncelikle ülkemizin, sonrasında dünyanın pilotaj eğitiminde ve genel havacılıkta önem taşıyan çok hafif uçak kategorisine girmekti. Bu projenin kesinlikle iptal olmaması için özellikle çok dikkat ettik. Bir avuç personel dediğimiz kişilerle, uzman bir personelle yola çıktık. Bu süreçte tabi geçtiğimiz dönemde çok fazla sıkıntılar yaşadık. Tedarik sıkıntıları bizim için büyük bir problem oldu" dedi.

Türkiye’nin sivil havacılık alanında tamamen bağımsız olmasını arzu ettiklerini belirten Balcı, "Şu an Türkiye’de uçan uçakların tamamı yabancı, hiç yerli uçağımız yok. Son olarak diyoruz ki, kendi kanatlarınız olmadan uçamazsınız. Bizim kendi kanatlarımıza sahip olma hayallerimiz hiç bitmeyecek ve biz yeni başlıyoruz. Sadece uçak yapmadık. Bunun haricinde bizim insansız kargo uçaklarımız da vardı. Gelecekte artık İHA’lar, SİHA’lar olduğu gibi sivil alanda da bütün kargo taşımacılığında, tarım hedefli ilaçlamada bu insansız hava araçlarını çok fazla göreceksiniz. Bizim yaptığımız model 70-100 kilogram kaldırabilme kapasitesine sahip. Yedi metre kanat genişliği var ve 500 kilometre de uçuş mesafesi bulunuyor. Özellikle şehir içi ve dışı kargo taşımacılığında, tarımsal ilaçlamada, genel havadan gözetlemede, yangın takibinde ve ufak tefek müdahalelerde, acil bölgelere hızlı taşımacılık ve insanların giremediği bölgelere havadan indirme de yapabiliyor. 9 kişilik bir yolcu uçağı da tasarlıyoruz. Planlama ve bütçelendirmeler bitti. Yaklaşık 4 sene içerisinde prototipinin çıkarılabileceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin havacılık serüveninin köklü bir geçmişe dayandığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, “Yapılan uçakla övünç duyduk. Hayallerin peşinden gidilmesi çok önemli. Bizler gereken desteği vermek için hazırız. Türkiye’ye ve birbirimize sahip çıkalım” dedi.