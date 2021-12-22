Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yenilenmiş telefon satışına 12 ay taksit seçeneği geldiğini duyurdu. BDDK'nin açıklaması haberimizde.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nın sitesinde yayımlandı.Yeni cep telefonu alımlarında kredi limiti ve taksit sayısı düzünlemesinde değişikliğe gidildi.
BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme süresinin “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.
BDDK ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL’ye yükseltilmesine, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verdi.
Yenilenmiş telefon nedir?
İkinci el durumundaki telefonların hasar gören, fazla aşınan veya çalışmayan parçaları yenisi ile değiştiriliyor. Kontroller tamamlandıktan sonra tüm parçaları çalışır haldeki bu telefonlar "yenilenmiş telefon" adıyla ve 12 ay garantili olarak satılıyor. Yenilenmiş telefonlar, sıfırdan daha ucuz, ikinci elden daha pahalı fiyata müşterilerin beğenisine sunuluyor.
Ticaret Bakanlığı; yenilenmiş telefon satışını yaygınlaştırarak telefon ithalatını azaltmayı, tüketicilerin daha uygun fiyata telefon alabilmesini ve bu satışların garantili şekilde yapılmasını amaçlıyor.
Yenileme merkezi belgesi alan firmalar:
- GARANTİLİ TEKNOLOJİ İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
- EASYCEP BİLİŞİM VE TİCARET A.Ş.
- HB BİLİŞİM SERVİS HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
- OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ A.Ş.
- VESTEL TİCARET A.Ş. AVCILAR VENÜS ONARIM ŞUBESİ
- KVK TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
- BDH BİLİŞİM DESTEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- MOBİLFON TEKNOLOJİ A.Ş.
- DELTA GSM AKSESUAR ELEKTRONİK BİLG.VE TEKNİK SERVİS HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
- DESTEK BİLİŞİM PROJE VE SERVİS HİZMETLERİ SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
- ALTAR GRUP SİSTEM DANIŞMANLIK VE TİC. A.Ş.