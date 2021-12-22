Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nın sitesinde yayımlandı.Yeni cep telefonu alımlarında kredi limiti ve taksit sayısı düzünlemesinde değişikliğe gidildi.

BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme süresinin “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL’ye yükseltilmesine, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Yenilenmiş telefon nedir?

İkinci el durumundaki telefonların hasar gören, fazla aşınan veya çalışmayan parçaları yenisi ile değiştiriliyor. Kontroller tamamlandıktan sonra tüm parçaları çalışır haldeki bu telefonlar "yenilenmiş telefon" adıyla ve 12 ay garantili olarak satılıyor. Yenilenmiş telefonlar, sıfırdan daha ucuz, ikinci elden daha pahalı fiyata müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ticaret Bakanlığı; yenilenmiş telefon satışını yaygınlaştırarak telefon ithalatını azaltmayı, tüketicilerin daha uygun fiyata telefon alabilmesini ve bu satışların garantili şekilde yapılmasını amaçlıyor.

Yenileme merkezi belgesi alan firmalar: