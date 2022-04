Yeni Tip Hibrit Enerji Sistemi ile ucuz enerji

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Abdurrahman Yavuzdeğer, güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanan "Yeni Tip Hibrit Enerji Sistemi" olarak adlandırılan bir prototip geliştirdi. Yavuzdeğer, yeni tip hibrit enerji sistemi ile enerji maliyetlerinin düşürülebileceğini söyledi.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Arş. Gör. Yavuzdeğer, günümüzde, ülkelerin enerji talebi ihtiyaçlarının günden güne hızla arttığını, fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazlarının insan sağlığını tehdit eder düzeye ulaştığını belirtti. Yavuzdeğer, güvenilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve bunun sonucunda güneş ve rüzgâr enerjisinin birlikte kullanılabileceği ‘Yeni Tip Hibrit Enerji Sistemi’ olarak adlandırılan yenilenebilir enerji uygulamasının tasarım ve imalatını geliştirdiklerini söyledi.

Güvenilir ve ucuz enerji

Yeni Tip Hibrit Enerji Sistem’inin prototip imalatını 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak gerçekleştiren Yavuzdeğer, minimum maliyet, hafiflik, uzun ömür ve güvenilirlik gibi kritik parametreleri çalışmasında başarıyla sağladığını belirtti. Önümüzdeki yıllarda projenin daha yüksek güç seviyelerinde tasarlanabileceğini söyleyen Yavuzdeğer, önerilen sistemin elde ettiği güç ile evlerde günlük enerji tüketimine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanıyor

Geliştirilen prototip, rüzgar gücüyle hareket eden döner yan yüzeylerinde bulunan fotovoltaik (FV) paneller sayesinde güneş ışıklarından maximum güç sağlıyor. Yavuzdeğer, Solar FV panel yüzeyindeki tozlanma ve sıcaklık, üretilen enerjiyi doğrudan etkileyen parametrelerken geliştirmiş oldukları prototiple bu sorununun üstesinden geldiklerini belirtti. Rüzgâr etkisi ile oluşan dönme hareketi, solar FV paneller üzerinde doğal bir soğuma etkisi oluşturduğunu gözlemlediklerini söyleyen Yavuzdeğer, dönme hareketi sonucunda FV panellerin üzerindeki toz birikiminin de ortadan kalktığını söyledi.

Uluslararası dergide yayımlandı

Yavuzdeğer, çalışmayı Doç. Dr. Fırat Ekinci danışmanlığında gerçekleştirdiğini kaydederek, “Yüksek lisans bitirme tezi olarak hazırlanan çalışma, 2021 yılında IETE Journal of Research dergisinde ‘Performance Assessment of a Novel Eco-Friendly Solar Panel Mounted Hybrid Rotating Energy System with Renewable Energy Applications’ ismiyle makale olarak yayınlandı. Buna ek olarak çalışmamız, dünya çapındaki solar FV panel teknolojilerindeki gelişmelerin paylaşıldığı ‘PV Magazine’ sitesinde haber olarak yerini aldı” dedi.