Yeni Normalde Çocuklar için İnternet Güvenliği

Çocukların merakını ve hayal gücünü besleyen oyunlar ve ilham verici videolar sunan, güvenli bir akış platformu olan Azoomee’nin Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Estelle Lloyd, İnternet’i çocuklar için keyifli ve güvenli bir yer haline getirmek için çalışan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Childnet International’ın İcra Kurulu Başkan Vekili Kate Jones ile bir araya geldi. Lloyd, çocukların çevrimiçi güvenliğini korumanın en iyi yollarını ve ipuçlarını paylaştı.

Güvenli İnternet için 5 İpucu

1. Onlarla Konuşun: Düzenli olarak çocuklarınızla teknolojiyi nasıl kullandıkları hakkında konuşun. Çocuklarınıza kulak vermek, onları nasıl destekleyebileceğinize dair birçok iyi fikir verir.

2. Çeşitliliği Destekleyin: Çocuklarınızın sanal olarak görebilecekleri farklı kimlik türlerini reddetmeyin. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili tartışmalar başlatmak için bunları kullanın.

3. İnternet’in Aileniz için Faydalı Olmasını Sağlayın: Ebeveyn denetim programlarını nasıl etkinleştirileceğini ve kullanılacağını bilmek, çocuğunuzun çevrimiçi uygunsuz içerikleri görmelerini önlemenize yardım edecektir.

4. Sürece Dahil Olun: Çevrimiçi neler yaptıklarına göz atarak ya da etkileşimde bulunarak çocuklarınızla zaman geçirin. Çevrimiçi olmanın hem olumlu hem de olumsuz yanlarından bahsedin ve sınırlamalarla onları boğmak yerine yapabilecekleri güvenli tercihleri överek çocuklarınızı destekleyin.

5. Yardım ve Destek İsteyin: Tüm soruların yanıtını bilmeniz gerekmiyor ancak çocuklarınıza yanıtı birlikte bulabileceğinizin güvencesini verebilirsiniz. İnternet’in ailelerine faydalı olmasına çalışan diğer ebeveynlerle de bağlantı kurabilirsiniz.

İnternet Güvenliği Hakkında Konuşun

Konuşmaya bir aile olarak İnternet kullanımı hakkında ne gibi bir anlaşma yapabileceğiniz üzerine sohbet ederek başlayabilirsiniz. Bu karantina döneminde, çocuklar internette çok daha fazla zaman geçirecekleri için esnek ve anlayışlı olmak önemlidir. Nasıl bir anlaşma yaparsanız yapın, buna hem yetişkinlerin hem de çocukların uyması gerektiğini de unutmayın.

Sanal Yaşamlar ve Gizlilik

Bazı aileler, çocuklarının çevrimiçi yaşamlarının tüm hikayesini paylaşmadıkları konusunda endişelenebilirler. Bu özellikle sosyal medya profilleri olan yaşça büyük çocukların ebeveynlerinin yaşadığı bir kaygıdır. Ebeveynler için önemli olan şey, güven ve dinlemeye dayalı bir noktadan başlamaktır. Çocuklar, ebeveynlerinin cihazlarını ellerinden alacağından endişelenirlerse paylaşmayı bırakırlar. Çoğu zaman genç insanlar için bir cihazı kaybetmek, çevrimiçi yaşantılarında boğuştukları şeyle uğraşmaktan daha korkutucudur. Çocukların kendilerine güvenildiğini ve kabul gördüklerini hissetmeleri ve paylaşmak istemeleri için düzenli olarak sohbet edilmelidir.

Korkutmadan Riskleri Anlatın

Çocukları korkutmadan ya da korkunun esiri yapmadan riskleri anlamalarını sağlamak önemlidir. Ebeveynler, korku tellallığı yapmak ya da yasaklayıcı kurallar koymak yerine, ne gibi sonuçlar doğabileceğini düşündüklerini sorarak çocukları ile konuşmalıdır.

Sanal Sosyalleşme

Salgın kesinlikle çocukların arkadaşlarıyla çevrimiçi geçirdikleri saatlerde büyük bir artışa yol açtı. Kısa bir süre önce Azoomee tarafından yürütülen ve 2.000’den fazla ebeveynin katıldığı bir araştırma, ebeveynlerin %82’sinin çocuklarının çevrimiçi olarak ne seyrettiklerini bildiklerini ya da bunun için uyguladıkları denetimler olduğunu, %58’inin ise çocuklarının Tik Tok ya da YouTube gibi platformlarda ya da arkadaşlarıyla sosyal medya kanallarında ya da görüntülü olarak sohbet ederek zaman geçirdiklerini söylediklerini göstermiştir.

Teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, birçok çocuk akranları ile bağlantıda kalmak için daha önce hiç kullanmadıkları uygulamaları kullanıyorlar. Zoom ve House Party gibi video sohbet uygulamaları genç insanlar arasında popüler bir hale geldi ve bununla beraber gizlilikle ilgili yeni riskler doğdu. ChildNet International bu sosyal uygulamaları kullanırken, daha kişisel bir deneyim yaratmak ve daha güvende olmak için kullanılabilecek kılavuzlar sunmaktadır. Çocuklarınızın sosyal ağları kullanırken farkındalık ve güvenlik açısından donanımlı bir hale gelmeleri için en iyi uygulamalardan bahsedebilirsiniz.

Azoomee olarak çocuklara keşfedebilecekleri tamamen güvenli bir dijital alan sunuyoruz, ancak çocukların diğer arenalarda da çevrimiçi olacaklarını biliyoruz. Özellikle bu sıkıntılı dönemde, hepimiz için daha güvenli bir İnternet yaratmak için hep birlikte çalışabileceğimizi umuyoruz.

Konusunda uzman eğitim teknolojistleri tarafından yaratılmış kaliteli içerikleri ve algoritmasız arka planıyla YouTube Kids ve Netflix Kids’den farklılaşan Azoomee platformu, AppStore’lardan ücretsiz indirilip 30 gün ücretsiz kullanılıyor.