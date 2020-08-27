Yeni neslin teknolojik girişimcilerine destek

Yeni neslin teknolojik girişimcilerini, kod yazarlarını destekleyen Red Bull Basement, üniversite öğrencilerine kampüslerini değiştirecek projelerini geliştirmeleri için imkan tanıyor. Programa sayılı günler kala markanın web adresi, genç girişimci adaylarına ilham olması adına Türkiye’den dünyaya açılan beş başarılı girişimi sıraladı.

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile buluşturuyor. Programa sayılı günler kala Redbull.com genç girişimci adaylarına ilham olması adına Türkiye’den dünyaya açılan beş başarılı girişimi sıraladı.

Web adresinde genç girişimci adaylarına ilham olması adına sıralanan isimler şöyle:

Dünyanın en büyük online öğrenim topluluğu olan Udemy’nin kurucusu bir Türk. Udemy’yi 2010 yılında kuran Eren Bali, başarısının ardında ısrarcılığın ve deneyim sunabilmenin olduğunu anlatıyor. Bugün Udemy‘nin değeri, 710 milyon doların üzerinde.

2010 senesinde Sidar Şahin tarafından kurulan Peak, bugün Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olmasının yanı sıra, global mobil oyun pazarının da en büyüklerinden biri. 193 ülkede servis veren Peak, haziran ayında Zynga tarafından 1,8 milyar dolara satın alındı.

Kafa Topu’nu geliştiren oyun stüdyosu Masomo’nun kurucusu İbrahim Akman, aynı zamanda İzmo Bilişim, Webtekno, Teknostore platformlarınının da üreticisi. Masomo, Miniclip Oyun Şirketine 2019 yılında 100 Milyon dolara satıldı.

Teknolojiyi kullanarak değişim oluşturma çabalayan yeni jenerasyona ilham kaynağı olmayı sürdürecek Red Bull Basement’a başvurular ise 1 Eylül’de başlayacak.