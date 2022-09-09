Yeni iPhone 14 duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 14 ve Apple Watch'ı tanıttı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple Park'ta gerçekleştirilen lansmana binlerce kişi katıldı.

Öte yandan etkinliği öncesi Türkiye'deki online mağazası geçici olarak kapatılan Apple tanıtım sonrası siteyi yeniden kullanıma açtı.

Site yeniden açılınca Apple ürünlerine zam geldiği fark edildi. Yeni tanıtılan iPhone 14'ün en düşük fiyatı ise 30 bin 999 TL olarak belirlendi.

iPhone 14 128 GB

30 bin 999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

34 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 128 GB

43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

43 bin 999 TL

iPhone SE 64 GB

Eski fiyat: 13 bin 499 TL

Yeni fiyat: 16 bin 999 TL

iPhone 12 64 GB

Eski fiyat: 20 bin 999 TL

Yeni fiyat: 24 bin 999 TL

iPhone 13 mini 128 GB

Eski fiyat: 20 bin 999 TL

Yeni fiyat: 24 bin 999 TL



iPhone 13 mini 256 GB

Eski fiyat: 22 bin 999 TL

Yeni fiyat: 27 bin 599 TL



iPhone 13 mini 512 GB

Eski fiyat: 26 bin 999 TL

Yeni fiyat: 32 bin 899 TL

iPhone 13 128 GB

Eski fiyat: 22 bin 499 TL

Yeni fiyat: 27 bin 999 TL



iPhone 13 256 GB

Eski fiyat: 24 bin 499 TL

Yeni fiyat: 30 bin 599 TL



iPhone 13 512 GB

Eski fiyat: 28 bin 499 TL

Yeni fiyat: 35 bin 899 TL

iPhone 11 64 GB, iPhone 12 mini 64 GB, iPhone 13 Pro 128 GB, iPhone 13 Pro 256 GB, iPhone 13 Pro 512 GB, iPhone 13 Pro 1 TB, iPhone 13 Pro Max 128 GB, iPhone 13 Pro Max 256 GB, iPhone 13 Pro Max 512 GB, ve iPhone 13 Pro Max 1 TB modelleri ise satıştan kalktı.

Apple Watch Ultra

27 bin 999 TL

Apple Watch 8 41 mm GPS

9 bin 299 TL

Apple Watch 8 41 mm GPS + Cellular

16 bin 799 TL

Apple Watch 8 45 mm GPS

9 bin 999 TL

Apple Watch 8 45 mm GPS + Cellular

17 bin 499 TL

Apple Watch SE 40 mm GPS

5 bin 999 TL

Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular

11 bin 399 TL

Apple Watch SE 44 mm GPS:

6 bin 699 TL

Apple Watch SE 44 mm GPS + Cellular

12 bin 99 TL

AirPods Pro 2

5 bin 399 TL

AirPods 2. nesil

Eski fiyat: 2 bin 649 TL

Yeni fiyat: 2 bin 999 TL