Yeni iPhone 14 duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar
Dünya teknoloji devi Apple yeni telefonu iPhone 14'ü tanıttıktan sonra tüm ürünlerine de zam yapıldı. İşte eski ve yeni fiyatlarla Apple ürünleri...
Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 14 ve Apple Watch'ı tanıttı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple Park'ta gerçekleştirilen lansmana binlerce kişi katıldı.
Öte yandan etkinliği öncesi Türkiye'deki online mağazası geçici olarak kapatılan Apple tanıtım sonrası siteyi yeniden kullanıma açtı.
Site yeniden açılınca Apple ürünlerine zam geldiği fark edildi. Yeni tanıtılan iPhone 14'ün en düşük fiyatı ise 30 bin 999 TL olarak belirlendi.
iPhone 14 128 GB
30 bin 999 TL
iPhone 14 Plus 128 GB
34 bin 999 TL
iPhone 14 Pro 128 GB
43 bin 999 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB
43 bin 999 TL
iPhone SE 64 GB
Eski fiyat: 13 bin 499 TL
Yeni fiyat: 16 bin 999 TL
iPhone 12 64 GB
Eski fiyat: 20 bin 999 TL
Yeni fiyat: 24 bin 999 TL
iPhone 13 mini 128 GB
Eski fiyat: 20 bin 999 TL
Yeni fiyat: 24 bin 999 TL
iPhone 13 mini 256 GB
Eski fiyat: 22 bin 999 TL
Yeni fiyat: 27 bin 599 TL
iPhone 13 mini 512 GB
Eski fiyat: 26 bin 999 TL
Yeni fiyat: 32 bin 899 TL
iPhone 13 128 GB
Eski fiyat: 22 bin 499 TL
Yeni fiyat: 27 bin 999 TL
iPhone 13 256 GB
Eski fiyat: 24 bin 499 TL
Yeni fiyat: 30 bin 599 TL
iPhone 13 512 GB
Eski fiyat: 28 bin 499 TL
Yeni fiyat: 35 bin 899 TL
iPhone 11 64 GB, iPhone 12 mini 64 GB, iPhone 13 Pro 128 GB, iPhone 13 Pro 256 GB, iPhone 13 Pro 512 GB, iPhone 13 Pro 1 TB, iPhone 13 Pro Max 128 GB, iPhone 13 Pro Max 256 GB, iPhone 13 Pro Max 512 GB, ve iPhone 13 Pro Max 1 TB modelleri ise satıştan kalktı.
Apple Watch Ultra
27 bin 999 TL
Apple Watch 8 41 mm GPS
9 bin 299 TL
Apple Watch 8 41 mm GPS + Cellular
16 bin 799 TL
Apple Watch 8 45 mm GPS
9 bin 999 TL
Apple Watch 8 45 mm GPS + Cellular
17 bin 499 TL
Apple Watch SE 40 mm GPS
5 bin 999 TL
Apple Watch SE 40 mm GPS + Cellular
11 bin 399 TL
Apple Watch SE 44 mm GPS:
6 bin 699 TL
Apple Watch SE 44 mm GPS + Cellular
12 bin 99 TL
AirPods Pro 2
5 bin 399 TL
AirPods 2. nesil
Eski fiyat: 2 bin 649 TL
Yeni fiyat: 2 bin 999 TL
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
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|6
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|6
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|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0