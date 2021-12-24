Yeni iPhone 13 fiyatı ne kadar oldu?

Türkiye'de teknoloji denilince akla gelen markalardan biri olan Apple, ülkemizdeki kur artışı sonrasında fiyatlarına zam yapmıştı.

Apple’ın yaptığı ilk zam sonrasında iPhone 13’ün fiyatı 20 bin TL gibi uçuk bir etikete yükselmişti. Ancak kurdaki artış durmayınca zamların ardı arkası kesilmedi.

Apple ikinci bir zamma imzasını attı. İkinci zam sonrasında en ucuz güncel iPhone modelinin fiyatı 21 bin TL’yi de aşmıştı.

1TB depolamaya sahip iPhone 13 Pro Max ise 40 bin TL’yi aşkın saçma sapan bir etikete sahip olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününün ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Sert bir şekilde düşen dolar 11 TL'nin altına geriledi. 18 TL seviyelerinden 11 TL seviyelerine doğru yaşanan bu geri çekilme piyasalarda olumlu tepkilere zemin hazırladı.

Dolarda yaşanan düşüş ile birlikte zam yapan markalar da fiyat listelerini güncellemeye başladı.

Bu markalardan biri de Apple oldu. Şirket yeni fiyat listesini bugün duyurdu.

İndirim kararı sonrası iPhone 13'ün fiyatı 21 bin 499 TL'den 16 bin 299 TL'ye, iPhone 13 Pro'nun fiyatı 28 bin 999 TL'den 21 bin 499 TL'ye, iPhone 13 Pro Max'in fiyatı ise 31 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye düştü.

Apple M1 – 13 inç Macbook Air'in fiyatı 19 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye, M1 Pro – 14 inç Macbook Pro'nun fiyatı ise 39 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye düştü.

iPad'lerin fiyatlarını da güncelleyen Apple, iPad'in yeni fiyatını 5 bin 199 TL olarak belirledi. Zam kararı sonrası bu ürünün fiyatı 6 nin 999 TL'ye çıkmıştı.

iPad mini'nin fiyatı 10 bin 499 TL'den 7 bin 899 TL'ye, iPad Air'in fiyatı 11 bin 999 TL'den 8 bin 999 TL'ye iPad Pro'nun fiyatı ise 16 bin 499 TL'den 11 bin 999 TL'ye düşürüldü.

Zam sonrası fiyatı 5 bin 99 TL'ye çıkan AirPods Pro'nun yeni fiyatı 3 bin 799 TL olarak belirlendi. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği lansmanda görücüye çıkardığı AirPods 3'ün fiyatı 3 bin 499 TL'den 2 bin 599 TL'ye düşürüldü.

İndirim kararı sonrası Apple Watch Series 7'nin fiyatı ise 5 bin 899 TL olarak belirlendi. Söz konusu ürünün fiyatı geçtiğimiz günlerde 7 bin 999 TL'ye çıkarılmıştı.

Geçen zamla birlikte 359 TL'ye çıkan parlatma bezi ise 269 liraya indi.