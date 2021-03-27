Türkiye'nin en çok kullanılan yemek sipariş uygulamalarından Yemeksepeti, siber saldırıya uğradı. 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen saldırı sonucunda birçok kullanıcının hesap bilgileri ele geçirildi. Konuyla ilgili Yemeksepeti resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklamalarda bulundu



İşte Yemeksepeti'nin açıklamaları;



Siber saldırılar bugün devletlerden, en büyük şirketlere; ünlülerden finans kuruluşlarına kadar pek çok veri kaynağını tehdit etmekte olup, çağımızın en büyük suçlarından ve güvenlik sorunlarından biri haline gelmiştir. Dünyada, siber saldırılara karşı %100 güvenli bir sistemden söz etmek mümkün olmasa bile, Yemeksepeti olarak kullanıcılarımızın veri güvenli adına bugüne kadar elimizden gelen tüm önlemleri aldığımızı vurgulamak isteriz.



Ancak, bu konuda yaşanan bir gelişme üzerine, ilk ağızdan net bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.



25.03.2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi.



Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilemediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusunu olmadığını belirtmek isteriz. Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.



Ad - Soyad

Doğum tarihi

Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları

Yemeksepeti'ne kayıtlı e-mail adresleri

Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri

Açık olarak görülmeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri

Yemeksepeti nasıl bir yol izledi?



Siber güvenlik kalkanının aşılması ve veri hırsızlığı olasılığını ilk tespit ettiğimiz 25.03.2021 tarihi saat 09.30'dan itibaren, öncelikle ihlalin detayları üzerine tüm yazılım ve siber güvenlik ekiplerimiz ve güvenlik danışmanlarımız ile birlikte çalışmaya başladık. Yapılan çalışma sonucu ihlalin yalnızca listede açıkladığımız unsurlarla sınırlı olduğunu tespit etmemizin akabinde, elde ettiğimiz bilgileri kullanıcılarımızla, gerekli yasal mercilerle ve kamuoyuyla tüm şeffaflığı ile paylaşmak için süratle çalışmalara başladık.



Bu siber güvenlik saldırısı ve hırsızlık sebebiyle tüm Yemeksepeti ailesi ve çalışanları olarak, kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız adına derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yaşanan durum nedeniyle gerçekleşebilecek olası hasarları minimuma indirmek için etkilenebilecek tüm kişileri bilgilendirmek üzere harekete geçtik. Saldırının nasıl yapıldığını tespit ettik, ihlale neden olan sorunu ortadan kaldırdık ve bu üzücü olayın tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemleri aldık. Yemeksepeti kullanıcılarının veri güvenliğinden daha öncelikli hiçbir konumuzun olmadığını ve gereken tüm teknik ve sistemsel çalışmaları en yüksek seviyede yaptığımızı sizinle paylaşmak isteriz.



Kredi kartı bilgileri güvende mi?



Kredi kartı bilgileri MasterCard altyapısı ile korumalı olarak Yemeksepeti veri tabanları dışında ve tamamen güvenli olarak sağlanmaktadır. MasterCard tarafında bu konuyla ilişkili herhangi bir güvenlik sorunu söz konusu değildir. Kullanıcılarımız kredi kartlarını gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebilir.



Yemeksepeti hesaplarına 3. kişiler tarafından giriş yapılabilir mi?



Hayır. Yemeksepeti giriş şifreleri bizim veri tabanlarımızda, kullanıcılarımızın güvenliği gereği SHA-256 kriptografik algoritması ile maskelenmiş olarak tutulmaktadır. Dolayısıyla şifreler, korsanlar tarafından görüntülenemez. Kullanıcılarımızın hesaplarına 3. kişilerin giriş yapması bu yüzden mümkün değildir.



Yemeksepeti şifremi değiştirmem gerekiyor mu?



Az önce de belirttiğimiz üzere yemeksepeti şifrelerine açık haliyle korsanlar veya 3. kişiler ulaşamamaktadır. ancak daha rahat etmek isteyen kullanıcılarımızın yemeksepeti şifrelerini değiştirmelerini öneririz.



Son olarak, eğer ki yemeksepeti üyeliği “apple ya da facebook’la bağlan” seçeneği ile başlamış ise, zaten bizim veri tabanımızda tutulan bir şifre bulunmadığından, bu durumdaki kullanıcılar için de bir şifre hırsızlığı söz konusu olmayacaktır ve bu şifreler apple ve facebook sistemleri üzerinde güvendedir.



Konuyla ilgili kimlere bilgi verildi?



KVVK (kişisel verileri koruma kurulu), USOM (Ulusal siber olaylara müdahale merkezi) ve İstanbul cumhuriyet başsavcılığı.