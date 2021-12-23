banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!

Yemek tatlarını taklit eden ekran geliştirildi! Ekranı yalayarak ekrandaki yemeğin tadı alınıyor

Japonya’daki Meiji Üniversitesi’nden Profesör Homei Miyashita, yemek tatlarını taklit edebilen ekran geliştirdi. Ekranı yalayarak ekrandaki yemeğin tadı alınıyor.

Bilim ve Teknoloji 23.12.2021, 19:06 23.12.2021, 19:21
Yemek tatlarını taklit eden ekran geliştirildi! Ekranı yalayarak ekrandaki yemeğin tadı alınıyor

Japonya’daki Meiji Üniversitesi’nden Profesör Homei Miyashita, yemek tatlarını taklit edebilen ekran geliştirdi. Ekranı yalayarak ekrandaki yemeğin tadı alınıyor.

Japonya’da yemek tatlarını taklit eden ekran geliştirildi. Japonya’nın başkenti Tokyo’da yer alan Meiji Üniversitesi’nden Profesör Homei Miyashita tarafından geliştirilen ekran, yalanması halinde ekrandaki yemeğin tadını izleyiciye sunuyor.

Lezzetli TV (TTTV) adı verilen cihaz, belirli bir yiyeceğin tadını oluşturmak için 10 aroma kutusunu içerisinde barındırıyor. İstenilen tat örneği daha sonra izleyicinin denemesi için düz bir TV ekranı üzerindeki hijyenik film üzerine püskürtülüyor.

Miyashita yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını döneminde bu tür bir teknolojinin insanların dış dünyayla bağlantı ve etkileşim biçimini geliştirebileceğini aktararak, “Amaç, insanların evde kalırken bile dünyanın diğer ucundaki bir restoranda yemek yeme gibi bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmaktır" dedi.

Miyashita, yemeğin tadını zenginleştiren bir çatal da dahil olmak üzere yemek lezzetleri ile ilgili çeşitli cihazlar üreten yaklaşık 30 öğrenciden oluşan bir ekiple çalışıyor. Miyashita, TTTV prototipini geçen yıl kendisinin yaptığını ve ticari bir versiyonun yapımının yaklaşık 100 bin yen (875 dolar) tutacağını aktardı.

Miyashita ayrıca, tıpkı müzik gibi, dünyanın dört bir yanından yemek zevklerinin indirilebileceği ve kullanıcılar tarafından keyfini çıkarabileceği bir platform yapmayı planlıyor.

Söz konusu teknolojinin, aşçılar için uzaktan eğitim, tadım oyunları ve sınavları gibi alanlarda potansiyel kullanımı olduğu belirtildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8