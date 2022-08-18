YDU araştırmacılarının tasarladığı, EKG ölçümleri yapan akıllı tişört, ilk testlerden başarıyla geçti

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi ile Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi iş birliği ile giyilebilir teknoloji alanında yürütülen çalışmalar sonucunda tasarlanan, EKG ölçümleri yapabilen akıllı tişört, testlerden başarıyla geçti.

Giyilebilir teknolojilerin gelişimiyle birlikte, normalde tam teşekküllü hastanelerde gerçekleştirilebilecek pek çok sağlık testini, her an üzerinizde taşıyabileceğiniz akıllı giysilerle yapmak mümkün hale geliyor. YDU İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi ile Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi araştırmacılarının geliştirdiği akıllı tişört de kalbin elektriksel aktivitelerini gerçek zamanlı olarak takip edip kayıt altına alabiliyor.

İlk prototipi testlerden başarıyla geçen tişört, kalp problemi olan kişilerin EKG verilerini gerçek zamanlı olarak kaydederek, gerekli durumlarda doktoruna anlık olarak bilgi verebilecek. Tişört içerisine yerleştirilen cihazın elektromekanik ve yapay zeka tabanlı algoritmaların tamamı, YDU mühendisleri tarafından geliştirildi. Yazılım, bilgisayar, elektrik, elektronik, makina ve biyomedikal mühendislerinin bir araya gelerek tasarladıkları cihaz, geliştirilen yazılım sayesinde aktif bedensel aktiviteler sırasında dahi sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

Hastanın, anlık EKG verileri doktoruna ulaşacak

Üniversitesi mühendisleri ve araştırmacıları, ilk prototipi başarılı bir biçimde çalışan akıllı tişörtü, son ürün haline getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmanın ikinci aşamasında akıllı tişörtle takip edilen gerçek zamanlı EKG verilerinin, hastanın doktoruna anlık olarak ulaştırılması amaçlanıyor. Böylece potansiyel kalp rahatsızlıklarına önceden müdahale etme şansı oluşacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmalar çok önemli. Akıllı tişört de bunun çok değerli bir örneği”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi ile Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi araştırmacılarının geliştirdiği giyilebilir sağlık ürünleri, üniversitemizin bilim üretme gücünü gösteren çok önemli çalışmalar” değerlendirmesini yaparak, “Araştırmacılarımızın geliştirdiği, akıllı tişört de bunun çok değerli bir örneği” dedi.

Yüksek teknoloji gerektiren bu tip çalışmaları sürdürerek, sağlık alanında yeni ürünler geliştirmeye devam edeceklerini de söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmaları bugüne kadar çok önemli ürünlere dönüştürdük. Koruyucu Burun Spreyi Olirin, COVID-19 ve Maymun Çiçeği gibi virütik hastalıklar için geliştirdiğimiz PCR Tanı kitleri, GDO Analizi yapabilen PCR kitimiz ve giyilebilir sağlık ürünleri alanında geliştirdiğimiz ürünler, bunlardan sadece birkaçı. Bu alanlarda çalışmalar yapmaya ve yeni ürünler geliştirmeye hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin: “Sağlık alanında yerli üretim yapmanın ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde yaşayarak gördük.”

Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Sağlık alanında yerli üretim yapmanın özellikle pandemi zamanında ne kadar önemli ve hayati değere sahip olduğunu hepimiz yaşayarak gördük” ifadesini kullandı. Doç. Dr. Özşahin, “Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yetkin araştırmacılarla birlikte sağlık alanında geliştirdiğimiz ürünler, KKTC ekonomisine katkı sunduğu gibi, teknolojik olarak da ülkemizi ileriye taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu: geliştirdiğimiz akıllı tişörtle hastalarımızın, kalp sağlığını anlık olarak takip ederek, daha hızlı müdahale şansına kavuşacağız.”

Sağlıkta Yöneylem Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlarından Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, Üniversite araştırmacıları tarafından geliştirilen “akıllı tişört”ün özellikle düzenli takip gerektiren kalp hastaların, günlük yaşamlarında sürekli kontrol altında olmalarını sağlayacağını söyleyerek, bu durumun hasta sağlığı açısından çok değerli olduğuna vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Balcıoğlu, “YDU’nun geliştirdiği akıllı tişörtle hastalarımızın, kalp sağlığını anlık olarak takip ederek, gerekli durumlarda hızlı müdahale şansına kavuşmuş olacağız” ifadesini kullandı.