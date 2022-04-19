Yazılım dilini öğrenen gençler bir adım öne geçecek

Python programla dilinin; yapay zekâ, makine öğrenmesi, web uygulamaları, bilimsel araştırmalar ve siber güvenlik gibi alanlarda daha çok kullanıldığını dile getiren Doç. Dr. Sinan Aydın, “Bu yazılım dilini şimdiden öğrenen gençler, yakın zamanda büyük fırsatlar elde edecekler” dedi.

Teknolojik gelişmelerle beraber Python gibi programlama dillerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Python; Windows, Unix, Linux ve MacOS gibi işletim sistemlerinde yazılabilmesinin haricinde, okunulabilen yazım kurallarından dolayı da teknoloji severler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Veri bilimi ile ilgili kullanılan kütüphanelerin gün geçtikçe genişlediğinden bahseden Doç. Dr. Aydın; hem yapay zekâ ve derin öğrenmenin son zamanlarda en önemli teknolojik ürünlerin oluşturulmasına katkı sağladığını hem de Python’ın, Türkiye’de olduğu gibi birçok ülke de küçük yaşlardaki öğrencilere öğretildiğini aktardı.

“Verilerin temizlenmesi, analizi ve dönüştürülmesi için uzmanlara olan ihtiyaç artacaktır”

“Günümüzde hemen hemen her alanda büyük veri olarak adlandırdığımız devasa veri yoğunluğu mevcuttur” diyen Dr. Aydın, “Sağlık ve otonom olarak kullanılan mobil cihazlar ve araç sensörleri başta olmak üzere sanal ortamlarda depolanan verilerden bilgiler türetilmesi; günümüzün en önemli meseleleri arasındadır. Bu verilerin temizlenmesi, analiz edilmesi ve bilgiye dönüştürülmesi için yapay zekâ, makine öğrenmesi, web uygulamaları, siber güvenlik ve veri analizi gibi konularda uzman ihtiyacı; önümüzdeki yıllarda giderek artacaktır” dedi.

“Bilişim ve kodlama konusunda uzmanlaşan kişiler, dünyanın her yerinde iş bulabiliyor”

Türkiye’nin, bilişim alanındaki gelişiminde önemli rol oynayabilecek insan kaynağına yatırım yapmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Aydın; “Gençler, bilişim konusuna çok meraklılar fakat, bu ilginin sosyal medya kullanıcılığından daha da öteye taşınması gerekiyor. Bilişim sektörünün insan kaynağı artık global bir hale gelmiştir. Bilişim ve kodlama alanında uzmanlaşan vatandaşlar, dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş bulabiliyor veya kendi ülkelerinden ayrılmadan da çalışma imkanından faydalanabiliyor” diye ifade etti.