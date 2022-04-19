banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Galatasaray’da başkan adayları renk seçimi yapıldı
Galatasaray’da başkan adayları renk seçimi yapıldı

Yazılım dilini öğrenen gençler bir adım öne geçecek

Python programla dilinin; yapay zekâ, makine öğrenmesi, web uygulamaları, bilimsel araştırmalar ve siber güvenlik gibi alanlarda daha çok kullanıldığını dile getiren Doç. Dr. Sinan Aydın, “Bu yazılım dilini şimdiden öğrenen gençler, yakın zamanda büyük fırsatlar elde edecekler” dedi.

Bilim ve Teknoloji 19.04.2022, 10:35
Yazılım dilini öğrenen gençler bir adım öne geçecek

Python programla dilinin; yapay zekâ, makine öğrenmesi, web uygulamaları, bilimsel araştırmalar ve siber güvenlik gibi alanlarda daha çok kullanıldığını dile getiren Doç. Dr. Sinan Aydın, “Bu yazılım dilini şimdiden öğrenen gençler, yakın zamanda büyük fırsatlar elde edecekler” dedi.

Teknolojik gelişmelerle beraber Python gibi programlama dillerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Python; Windows, Unix, Linux ve MacOS gibi işletim sistemlerinde yazılabilmesinin haricinde, okunulabilen yazım kurallarından dolayı da teknoloji severler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Veri bilimi ile ilgili kullanılan kütüphanelerin gün geçtikçe genişlediğinden bahseden Doç. Dr. Aydın; hem yapay zekâ ve derin öğrenmenin son zamanlarda en önemli teknolojik ürünlerin oluşturulmasına katkı sağladığını hem de Python’ın, Türkiye’de olduğu gibi birçok ülke de küçük yaşlardaki öğrencilere öğretildiğini aktardı.

“Verilerin temizlenmesi, analizi ve dönüştürülmesi için uzmanlara olan ihtiyaç artacaktır”

“Günümüzde hemen hemen her alanda büyük veri olarak adlandırdığımız devasa veri yoğunluğu mevcuttur” diyen Dr. Aydın, “Sağlık ve otonom olarak kullanılan mobil cihazlar ve araç sensörleri başta olmak üzere sanal ortamlarda depolanan verilerden bilgiler türetilmesi; günümüzün en önemli meseleleri arasındadır. Bu verilerin temizlenmesi, analiz edilmesi ve bilgiye dönüştürülmesi için yapay zekâ, makine öğrenmesi, web uygulamaları, siber güvenlik ve veri analizi gibi konularda uzman ihtiyacı; önümüzdeki yıllarda giderek artacaktır” dedi.

“Bilişim ve kodlama konusunda uzmanlaşan kişiler, dünyanın her yerinde iş bulabiliyor”

Türkiye’nin, bilişim alanındaki gelişiminde önemli rol oynayabilecek insan kaynağına yatırım yapmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Aydın; “Gençler, bilişim konusuna çok meraklılar fakat, bu ilginin sosyal medya kullanıcılığından daha da öteye taşınması gerekiyor. Bilişim sektörünün insan kaynağı artık global bir hale gelmiştir. Bilişim ve kodlama alanında uzmanlaşan vatandaşlar, dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla iş bulabiliyor veya kendi ülkelerinden ayrılmadan da çalışma imkanından faydalanabiliyor” diye ifade etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 19 Nisan 2022
İmsak 04:39
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Cadiz 32 31
17. Granada 32 29
18. Mallorca 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu