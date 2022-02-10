Yazılım Bilişim Sektörü tanıtım atağına Dubai ile başladı

Yazılım&bilişim sektörü açısından büyük potansiyel taşıyan Dubai, aynı zamanda farklı ülkelere de ihracat yapılabilecek bir üs niteliği taşıyor. Bu nedenle ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde ikili görüşmeler gerçekleştiren heyet, katma değerin yüksek olduğu ve yan sektörleri de besleyen yazılım ve bilişim sektörünü geliştirme ve rekabet gücünü artırma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

HİB tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen Yazılım Bilişim Sektörü Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Projesi kapsamında ülkemizin yazılım bilişim hizmetleri sektörünün en iyi şekilde tanıtılması ve kurulacak ikili ilişkilerle sürdürülebilir bir ihracat artışı hedefleniyor. 31 Ocak- 3 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen heyete katılan 7 firma, Dubai’de iş kurma, iş yapma kültürünü öğrenmek için ilk gün firma ziyaretleri yaptı. *Dünya Ticaret Merkezinde yer alan Türk Ticaret Merkezi ziyaretinde TTM’de yer alan Türk firma temsilcileri tarafından heyet katılımcılarına tecrübe aktarımı gerçekleştirildi.* İkinci gün ise firmalar, JW Marriot Marquis Hotel’de gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde 35 farklı yerel satın almacı ile toplamda 80’den fazla görüşme gerçekleştirdi.

Yarattığı verimlilik ve istihdam etkisi ile de dikkat çeken yazılım ve bilişim hizmetleri sektörü ürettiği çıktı ve hizmetler ile tüm sektörlere doğrudan katkı sağlayarak ekonomi geneline etki ediyor. Özellikle birçok sektörün ertelediği dijital dönüşümün, pandemi dönemiyle birlikte hızlanmasıyla birlikte sektörün yarattığı ekonomik katma değerin önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceği öngörülüyor. 2019 yılında yaklaşık 1,5 Milyar dolar ihracat hacmine ulaşan sektör, 2020 yılında ise yüzde 40’tan fazla artışla 2 milyar dolar ihracat geçekleştirdi. Sektörün 5 yıl içerisinde 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağı ve birçok sektöre de katkı sağlamayı sürdüreceği belirtiliyor.