Yazılım-Bilişim mezunları iş dünyası ile buluşuyor

Dünyanın farklı bölgelerinde yazılım-bilişim alanında başarılı projelere imza atan Türkiye mezunları, Türk iş insanlarıyla buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dünyanın dört bir yanından ülkemizdeki üniversitelerde eğitim alarak kendi ülkelerine dönen ve başarılı çalışmalara imza atan Türkiye Mezunlarıyla irtibatın güçlendirilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli çalışmalara imza atıyor. Bu doğrultuda, ülkeler arası ticari ilişkilere katkıda bulunmak amacıyla sektör temsilcileri ile Türkiye Mezunları çeşitli vesileler ile bir araya getiriliyor. Bu bağlamda YTB, ilgili kurum-kuruluşların iş birliğinde, yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren Türkiye Mezunlarını çevirim içi ortamda bilişim sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalarla buluşturuyor. Program ile Türk iş insanları ve Türkiye Mezunlarının bir araya gelerek ticari ilişkiler kurması ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Ocak ayında yapılması planlanan programa katılım için mezunların ön kayıt oluşturması gerekiyor. Ön kayıtların alınacağı son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2021 olarak belirlendi.