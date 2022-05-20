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Yaşlıların ilacını “Sağlıkbot" ile hatırlatacaklar

Zonguldak’ta 2022 yılı Avrupa Mesleki Beceri Haftası Mesleki Eğitim Fuarı gerçekleştirildi. 22 okulda üretilen ürünlerden oluşan fuarda “Sağlıkbot” projesi protokol tarafından büyük ilgi gördü.

Bilim ve Teknoloji 20.05.2022, 17:28
Yaşlıların ilacını “Sağlıkbot" ile hatırlatacaklar

Zonguldak’ta 2022 yılı Avrupa Mesleki Beceri Haftası Mesleki Eğitim Fuarı gerçekleştirildi. 22 okulda üretilen ürünlerden oluşan fuarda “Sağlıkbot” projesi protokol tarafından büyük ilgi gördü.

Avrupa Mesleki Beceri Haftası Mesleki Eğitim Fuarının açılışı spor salonunda gerçekleştirildi. Fuar açılışında 22 okulda üretilen ürünler yer aldı. Açılışa Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, TSO Başkanı Metin Demir ve davetliler katıldı.

Halk oyunu gösterilerinin ardından Vali Yardımcısı Mehmet Türk ve protokol tarafından fuarın açılışı yapıldı. Protokol; fuarı tek tek gezerek ürünleri inceledi. Vali Yardımcısı Mehmet Türk ve beraberindekiler Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üzerinde bir buçuk yıl boyunca çalıştığı “Sağlıkbot” projesini inceleyerek bilgi aldı.

Proje hakkında bilgi veren Lütfü Aydın Oruç, "Çıkış noktamız babaannemin ilaçlarını takip ederken, babaannemin ve benim bunları karıştırmam, torbalarca ilacı aldıktan sonra hangi ilacı nereye koyacağımız ve benzeri şeylerle uğraşmak zorunda kalmam. Biz de kendimizce bu çözümü bulduk. Cep telefonu uygulaması hazırladık proje için. Uygulamada ilaç saatlerimizi, rapor tarihlerimizi görüntüleyebiliyoruz ve ilaç ekleme menümüz bulunuyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile de uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. İçerideki çark sistemimiz sayesinde de projemiz kendi içerisinde ilaçları ayrıştırarak hangi saatte hangi ilacın olduğunu karar vererek ayrımı yapabiliyor. Farklı modellerini de hazırlıyoruz. Örneğin ben dedem için köye gittim ve dedem bir ay boyunca ilaçlarını kullanacak. Ancak dedem telefonu kullanmayı bilmiyor. Dedem için uygulamayı kurduğum zaman kendisi ilaç saatlerinde alabilecek. İnternet yazılımımız var. İlaçları kaydediyor. Herhangi bir elektrik kesintisinde veya arızada sağlık gibi önemli bir sektörde ilaçların kaçırılmamasını sağlamış oluyoruz. Eğer ilaç düştüğünde görmezsek de sesli bir şekilde uyarı vererek ilaç saatinin geldiğini söylüyor. Herhangi bir senaryoda ben yan odadayım ya da sesini duymuyorum, birkaç dakika sonrasında cep telefonumuza bildirim gidiyor ve ilacımızın saatinin geldiğini bize haber veriyor. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin yarım saat boyunca ilaçlarını almaması problem teşkil edebiliyor. Burada da dedik ki; hastamız ilacını almadıysa yakınlarına e-posta ya da SMS göndererek ilaçların alınmadığını için uyarıyor” şeklinde konuştu.

“Patent için başvurduk”

Proje patenti için başvuru yaptıklarını ifade eden Lütfü Aydın Oruç, "Patent için başvurduk. Ayrıca TUBİTAK’tan da Ankara bölge birinciliğimiz var. Yeni modelimizi de hazırlıyoruz. Yeni cihazla da ilaçlarımızı iki aya kadar saklayabilmeyi planlıyoruz. Cihazımız içine hava almadığı için cihazların bozulma gibi bir riski olmuyor” şeklinde konuştu.

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