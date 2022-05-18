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‘Yarını Kodlayanlar’ gençleri yapay zeka ile tanıştırıyor

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi ‘Yarını Kodlayanlar’ gençleri geleceğin teknolojisi Yapay Zeka ile tanıştırmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında verilen eğitimlerle bugüne kadar bin 200’e yakın gence ulaşıldı. Projeyle yıl sonuna kadar 3 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Bilim ve Teknoloji 18.05.2022, 12:42
‘Yarını Kodlayanlar’ gençleri yapay zeka ile tanıştırıyor

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi ‘Yarını Kodlayanlar’ gençleri geleceğin teknolojisi Yapay Zeka ile tanıştırmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında verilen eğitimlerle bugüne kadar bin 200’e yakın gence ulaşıldı. Projeyle yıl sonuna kadar 3 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi, gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 14-17 yaş arası lise öğrencilerine yönelik Yapay Zeka eğitimlerinin verildiği projede bugüne kadar bin 200’e yakın gence ulaşıldı. Haftada 4 gün 16 saat süren online eğitimlerde, gençlere Python programlama dili, temel makine öğrenmesi, basit regresyon, çoklu regresyon, karar ağacı ve rastgele orman regresyon uygulamaları gibi konularda bilgi veriliyor. Yarını Kodlayanlar Yapay Zeka eğitimleriyle yıl sonuna kadar 3 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Yapay Zeka eğitimlerini değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu projeyle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Ağustos 2016’da 7-14 yaş arası çocuklarımıza kodlama öğreterek başladığımız yolculuğumuza bugün 14-17 yaş arası gençlerimizi de dahil ederek devam ediyoruz. Bu gençlerimize, geleceğin teknolojisi Yapay Zeka konusunda kapsamlı eğitimler veriyoruz. Amacımız, genç nesillerin ilgisini kodlama ve yazılım alanına çekebilmek, teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz Yapay Zeka teknolojisini öğrenip kullanarak üretici fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Bugüne kadar bin 200’e yakın gence ulaştık. Yıl sonu itibarıyla 3 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz. Yapay Zeka’ya ilgi duyan gençlerimizi eğitimlerimize bekliyoruz. Bu vesileyle, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, “Ülkemizin dijital dönüşümüne çocukları, gençleri ve ebeveynleri de dahil ettiğimiz çalışmalarımızla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yarını Kodlayanlar projemizle gelecek nesilleri dijital dünyaya hazırlıyor, onların dijital yetkinliklerini geliştiriyoruz. Projemize 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerimizi kodlama eğitimleriyle, 14-17 yaş aralığındaki lise öğrencilerimizi de günümüzde her alanda görmeye başladığımız yapay zeka eğitimleriyle dahil ediyoruz. Yapay zeka eğitimlerimize katılan öğrenciler yapay zekanın nasıl işlediğini ve günümüzdeki önemini kavrayarak, Python dili üzerinden eğitmenlerle birlikte konu başlıklarına uygun kodlar yazıyorlar. Dijital yetkinliklerini geliştirmenin günümüzde ne kadar önemli olduğunun farkında olan gençlerimizin yapay zekaya karşı ilgisi ise her geçen gün artmaktadır. Şu ana kadar yapay zeka eğitimlerimiz aracılığıyla 1200 öğrenciye ulaştık, yeni dönem hedefimiz ise 3000 öğrenciye ulaşmak. Bu eğitimlerle amacımız kodlama dünyasına adım atan öğrencilerimizin parlak fikirlerini yapay zeka ile birleştirmelerine ve yeni teknolojiler geliştirmesine olanak sağlamak. Yapay zekaya ilgisi olan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen tüm gençlerimiz eğitimlerimize başvuru yapabilirler. Bu vesile ile tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor bayramını kutluyor, bu güzel günü gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

Gönüllülük esasıyla yürütülüyor

Yarını Kodlayanlar Yapay Zeka eğitimleri, Türkiye’nin dört bir yanında 60 gönüllü eğitmenle yürütülüyor. Eğitmen kadrosunun artırılması için eğitmen eğitimlerine devam ediliyor. Yapay Zeka eğitmenleri için oluşturulan eğitmen kitabında, Yapay Zeka’nın tanımı ve önemi, Python dili, veri yapıları, veri görselleştirme, makine öğrenmesi, regresyon analizleri, sınıflandırma ve algoritma değerlendirme konuları ele alınıyor. Eğitime katılan öğrenciler Yapay Zeka’nın nasıl işlediğini ve günümüzdeki önemini kavrayarak, Python dili üzerinden, eğitmenlerle birlikte konu başlıklarına uygun kodlar yazıyor.

The Clubhouse Network iş birliği

Yarını Kodlayanlar’da 14-17 yaş grubu gençlere Yapay Zeka’nın yanı sıra mobil uygulama geliştirme ve oyun konularında da bilgi veriliyor. Diğer yandan, iki yıl önce dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan iş birliği kapsamında, online ortamlarda The Clubhouse Network içinde yer alarak gençlerin bu gruplara dahil edilmesi planlanıyor. Ayrıca, Yapay Zeka eğitimlerine birkaç meslek lisesinin de dahil edilmesi ve böylece özellikle istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması da hedefler arasında bulunuyor.

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