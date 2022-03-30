Yarından itibaren WhatsApp uygulaması bu telefonlarda çalışmayacak!

WhatsApp tarafından yapılan açıklama göre, bazı işletim sistemi ve cihazlarda uygulama artık çalışmayacak. 2 milyarı aşkın kullanıcısıyla en popüler mesajlaşma servisi, 31 Mart 2022'den itibaren birçok akıllı telefon ve tablette açılmayacak.

Mesajlaşma platformu yeni güncellemeler yayınlayarak sürümünü yükseltmeye devam ediyor. Güvenlik açıklarını kapatan ve birçok yenilik getirin sürümler eski cihazlara sunulmuyor. Zira cihazların altyapısı nedeniyle yeni sürümleri kaldırması da oldukça güç.

Android, iOS ve KaiOS işletim sistemine sahip bazı cihazlarda yarından itibaren WhatsApp kullanılamayacak. Android 4.1, iOS 10 ve KaiOS 2.5 sürümünden daha eski sürümleri çalıştıran cihazlarda uygulama devre dışı kalacak.

WhatsApp'ın kullanıma kapıtılacak olan cihazların listesi:

LG Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus Prime F6, LG Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus Prime F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II ve Optimus F3Q,

Motorola Droid Razr,

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Xiaomi HongMi, Mi2a, Mi2s, Redmi Not 4G ve HongMi 1s,

Huawei Ascend D, Quad XL, Ascend D1, Quad XL ve Ascend P1 S,

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2 ve Galaxy Core.