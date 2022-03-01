Yapay zeka ve otonom sürüş sistemleri trafik kazalarının önüne geçecek!

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl yaklaşık 1,3 milyon insan, trafik kazası kurbanı oluyor. 5 ile 29 yaş arasındaki çocuklar ve genç yetişkinler için en çok karşılaşılan ölüm nedeni olan karayolu trafik kazaları, çoğu ülkeye gayrisafi yurtiçi hasılalarının %3'üne mal oluyor.

Birleşmiş Milletler, bu endişe verici verilerden yola çıkarak 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma sayısını dünya genelinde yarıya indirmek gibi iddialı bir hedef belirledi. Teknoloji şirketleri ise yapay zeka ve otonom araçların sahip olduğu teknolojilerin bu hedefe ulaşmada kilit bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

Otonom araçlarda kullanılan teknolojiler, trafik kazalarının %90'ının nedeni olduğu tahmin edilen sürüş sırasındaki insan hatalarını önemli ölçüde azaltabilir. Bu noktada, otonom araçların önemli bir rol oynayabilmesi için verilerin verimli bir şekilde işlenebilmesi ve daha güvenli sürüş yapılabilmesi adına bulut bilişim ağlarına düşük gecikmeli erişim sağlamak çok büyük bir önem taşıyor.

Küresel bir dijital altyapı şirketi olan Equinix, küresel altyapı ağını desteklemek için karayolu trafik platformları alanında çok aktif bir şekilde faaliyet gösteren Alman otomotiv parça üreticisi Continental ile ortaklık kurarak trafik kazalarını önleme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bu küresel ağ tarafından desteklenen Continental'in Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi’ne (ADAS) sahip test araçları günde 15.000 kilometreden fazla yol kat ederek 100 terabayttan fazla veri üretip kaydediyor. Bu tür yardım sistemleri; aracı şeritte tutmaya, aracın kör noktalarını izlemeye, otomatik olarak frenlemeye ve acil durum çağrısı yapmaya yardımcı oluyor.

Equinix'in dünya çapındaki tesisleri sayesinde bu veriler hızla yüklenip işlenirken, bulut üzerinden kullanıma sunuluyor. Ayrıca, Continental mühendisleri tarafından sistem testi ve doğrulama amacıyla da kullanılabiliyor. Continental'in Equinix ile olan ortaklığı, yapay zekanın gelişimini hızlandırmasına ve şirketi "Sıfır zayiat, sıfır yaralanma ve sıfır kaza" vizyonuna ulaşmaya bir adım daha yaklaştırmasına olanak sağlıyor.