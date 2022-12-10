Yapay zeka teknolojisiyle fındık türlerinin sınıflandırılması sağlanacak

Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği ürünlerin başında gelen fındığın toplanması, sınıflandırılması ve pazarlanması gibi aşamalarda yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla Konya’da öğrenciler tarafından proje geliştirildi. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen projeyle Türkiye’nin fındık üretimindeki rekabet avantajının korunması ve üreticiler için kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi’nde öğrenciler tarafından ülkede en fazla ihracı yapılan fındığın toplanma, sınıflandırılma ve pazarlama aşamalarında meydana gelecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek ve insan gücü ile zamandan tasarruf sağlanması amacıyla bir proje geliştirildi. Yapay zeka ve derin algoritma teknolojileri kullanılarak geliştirilen projeyle fındıkların görüntüsü kamera yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılıyor. Bilgisayarda çeşitli görüntü işlemeleri yapıldıktan sonra fındıklar türlerine göre kategorize ediliyor. Ayrıca geliştirilen mobil uygulamayla da fındıkların görüntüsü telefonla taratıldıktan sonra fındığın türü hakkında bilgi veren bir yazılım geliştirilerek kullanıcılara kolaylık sağlanması hedefleniyor.

“Fındığın sınıflandırılması büyük kolaylıklar sağlayacak”

Proje hakkında bilgiler veren Selçuk Üniversitesi öğrencisi Sadiye Ersoy, “Türkiye fındık üretiminde ve ihracatında lider konumda bir ülke ve fındığın yetiştiği alan, üretimi, verimi, kalitesi de ihracatın gelirini etkileyen büyük bir faktör. Son zamanlarda diğer ülkelerin de fındık üretimi için geliştirdiği politikalar bizim rekabet avantajımızı tehlikeye düşüren ve bizim bu konuda çalışmalar yapmamızı gerektiren bir şey. Biz de bu noktada çözüm üretmek ve yenilikçi fikirler ortaya koymak için neler yapabiliriz diye düşündük. Fındıkların toplanması, sınıflandırılması ve pazarlanması gibi aşamalarda meydana gelen olumsuzlukları minimum düzeyde tutacak, mümkünse bunları ortadan kaldıracak bir yöntem ve teknoloji geliştirmek istedik. Fındığın sınıflandırılması, tüketimden başlamak üzere ihracatına kadar giden tüm aşamalarda büyük kolaylıklar sağlayacak. Fındık çeşitleri dikkate alınarak yapılan sınıflandırmalar işlemlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak ve fındığın ülkemizdeki ekonomik katma değerini de artıracak. Fındığın derin öğrenme algoritmalarıyla sınıflandırılması için geliştirdiğimiz yöntemle insan gücü ve zaman bileşenleri en verimli ve en aktif şekilde kullanılarak fındık toplama sırasında verilen emeğin, meşakkatin hepsi en aza indirilecek. Üreticilerin, fındık toplayıcılarının, halkın kullanımına sunacağımız uygulamayla birlikte insanlar fındıkları toplarken daha kolay sınıflandırabilecek ve fındığın hangi alanda kullanılacağını belirleyebilecek” dedi.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bünyamin Gençtürk de, çalışmalarında genel olarak Ordu, Van ve Giresun olarak isimlendirdikleri fındık çeşitlerini kullandıklarını belirterek, “Fındık çeşitlerini bilgisayar ortamına aktarmak için görüntü edinme sistemini tercih ettik. Bu sistemi kullanmamızdaki amaç, standart görselleştirmelerde oluşan çözünürlük, ışık ayarları gibi sorunları minimize ederek maksimum fayda sağlamak, zamandan ve maliyetten tasarruf etmektir. Fındıkları kamera yardımıyla bilgisayara aktarıyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra bilgisayarımızda çeşitli görüntü işleme teknikleriyle işlemler yaparak fındıkları türlerine göre kategorize ettik. Daha sonra ilgili yazılım platformlarında görüntüleri işledik. Fındık görüntüleriyle algoritmaların öğrenmesini sağladık ve kendimiz yeni bir model oluşturduk. Böylece teorik altyapısı bitmiş oldu, yazılımsal kısmını ilerlettik. Fındıklarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik geliştirdiğimiz uygulamayla da hem proje detaylarının görüldüğü, hem de okuyucuların projenin içeriği hakkında bilgi almasını kolaylaştıracak bir ara yüz tasarımıyla fındıkların görüntülerini taratarak, bize türü hakkında bilgi vereceği bir yazılım geliştirerek kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

“Projemizin ilk aşamasını başarıyla tamamladık”

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Köklü de, yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarının günümüz teknolojilerinde büyük bir önemi olduğunu vurgulayarak, “Bu teknolojilerin günlük hayatta nasıl uygulanabilir diye düşünüp, bir proje geliştirme fikriyle yola çıktık. Türkiye’nin en fazla ihraç ettiği ürünlerin başında gelen fındığın, bu teknolojiyle beraber kullanılmasını amaçladığımız derin öğrenme algoritmalarıyla fındıkların sınıflandırılmasına yönelik bir proje geliştirmeye çalıştık. Bu projemizin ilk aşamasını başarıyla tamamladık. Bundan sonra zeki makinalar dediğimiz ortamlara taşıyabilecek, üretilen bir prototipin daha büyük versiyonlarını ve günlük hayatta kullanılabilecek çiftçilerin veya tohum üreticilerinin kullanabileceği büyük makinalara dönüşmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimize yardımcı olmaya, yanlarında durmaya devam etmekteyiz”

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise, yapay zeka, derin öğrenme, otomasyon, mekatronik gibi temel alanlarda hocaların ve öğretim elemanlarının danışmanlığında öğrencilerin çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, “Teknoloji Fakültesi bu anlamda değişik mühendislik alanlarıyla genç mühendisler yetiştirmeye, bu konudaki öncelikli alanlarda çalışmalara ve projelere hız vermektedir. Öğrencilerimiz ulusal çapta yarışmalara katılarak üniversitemizi ve fakültemizi bu alanda temsil etmektedir. Biz de yönetim olarak başta Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’un belirlediği öncelikli hedefler doğrultusunda çalışmaya ve öğrencilerimize yardımcı olmaya, yanlarında durmaya devam etmekteyiz” diye konuştu.