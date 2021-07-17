Dijital dönüşüm her geçen gün önemini artırtırken, enerji ve sanayi sektörlerinde başta olmak üzere, kurumsal şirketlerde, büyük sanayi kuruluşlarında ve kamuda, dijital dönüşümün de ivmesi artıyor ve tüm açıkların tespitinde yapay zekâ teknolojisinin kullanımı hız kazanıyor.

Bu alanda Hollanda’da çalışmalarına başlayan ve ODTÜ’lü akademisyen Dr. Ezgi Avcı’nın doktora çalışmaları üzerine inşa edilen yapay zekâ ve büyük veri odaklı yüksek teknoloji şirketi Predica AI’nın online gerçekleştirilen bir etkinliğine katılan Reengen Enerji Kurucu Ortağı ve CEO’su Şahin Çağlayan, “EMEA bölgesinin yapay zekâ adaptasyonuna destek olup, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırabildiğimiz için büyük bir mutluluk duyuyorum. IoT Platform teknolojisi ve yapay zekâ ve büyük veri tecrübesi birleşince, enerjiden endüstriye birçok sektörün uçtan uca dijital dönüşümüne güç verebilecek kabiliyette bir organik iş birliği kurmuş olduk” dedi.

Dr. Ezgi Avcı da, “Dijital dönüşüm yolculuklarında pek çok şirket, büyük veri ve yapay zekâ altyapılarının güçlü olmaması, kaynak eksikliği ve IT&OT sistemleri yüzünden geri kalabiliyor” dedi.

Şirketin yatırımcılarından Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul şirketin kurulmasını ve çekirdek yatırımını ilham verici ekiplerin bir araya gelmesi olarak değerlendirirken, “Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerden oluşan kaynaklar doğru şekilde işlenirse ve anlaşılırsa dijital dönüşümü gerçekleştirmenize, ihtiyaçları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Verilerden faydalanarak iç görüler, tahminler ve hedefler oluşturabilmek için de veriyi işleyecek teknolojilere yatırım yapılması hayati önem taşıyor” dedi.

Oto-ML Platformu, kurumların tüm yapay zekâ döngüsünü otomatikleştirerek birikimli ilerleyen bir kurumsal kütüphane yöntemiyle, daha düşük riskle, daha az kaynak harcayarak, çok daha hızlı bir şekilde yönetebilmesine imkân sağlıyor.

Platform servisinin yanında, dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin ölçümü, dijital dönüşüm yol planlarının hazırlanması, yapay zekâ tabanlı projelendirme çalışmaları ve kurum içi yapay zekâ eğitimlerinin verilmesi gibi birçok noktada 3600 hizmet vererek kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına destek olmakta.